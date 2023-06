Sondaj ”realist” în Rusia. Nivelul de încredere al rușilor în Putin este de 80%

Conform sursei citate, datele au fost oferite de Centrulude Cercetare a Opiniei Publice (VTsIOM), publicate vineri.

„La întrebarea câtă încredere aveți în Putin, 80% dintre participanții la sondaj au răspuns pozitiv (nicio schimbare), nivelul de aprobare a activităților președintelui a scăzut cu 0,2 puncte procentuale și este de 76,3%”, se arată în studiu, susține presa de propagandă.

Activitățile guvernului rus sunt aprobate de 49,9% dintre respondenți (minus 0,7 puncte procentuale), iar activitatea prim-ministrului Mihail Mișhustin este aprobată de 52,9% dintre respondenți (plus 0,6 puncte procentuale). 62,3% dintre respondenți (plus 0,3 p.p.) și-au declarat încrederea în Mișhustin.

Respondenții și-au exprimat și părera față de șefii partidelor parlamentare. Deci, 36,9% (plus 0,8 puncte procentuale) au încredere în președintele Comitetului Central al Partidului Comunist al Federației Ruse Ghenadi Zyuganov, 33,4% (plus 1 punct procentual), liderul Rusiei Juste - Pentru Adevăr, Serghei Mironov, LDPR liderul Leonid Slutsky - 18,8% (plus 1,2 puncte procentuale), președintele partidului Oamenii Noi Alexei Nechaev - 9,6% (plus 0,8 puncte procentuale).

Sursa: TASS