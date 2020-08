Situație hilară în Suceava. Candidații care au trecut de la PSD la PNL și invers de mai multe ori înainte de alegeri

Partidele PSD și PNL au făcut schimb de candidați la funcția de primar al localității Păltinoasa, din județul Suceava.

La alegerile locale din septembrie 2020, locuitorii din Păltinoasa au de ales între Eduard Wendling, actualul primar, candidat al PNL, și Cristian Carpiuc, fost primar și candidat PSD, după ce la scrutinul din 2016 au avut aceleași opțiuni, doar că atunci cei doi reprezentau PSD, respectiv PNL, scrie Monitorul de Suceava.

Cum s-a ajuns în această situație

Potrivit sursei citate, la alegerile din 2016, Eduard Wendling, actualul primar, a candidat din partea PSD, iar Cristian Carpiuc, pe atunci primar în funcție, din partea PNL.

Cristian Carpiuc a fost primar PSD din 2000 până în 2008, în 2008 a candidat din partea PDL și a câștigat, iar în 2016 a devenit candidatul PNL.

De cealaltă parte, Eduard Wendling spune că la alegerile locale din 2008 și la cele din 2012 a candidat din partea PNL, pierzând în fața lui Cristian Carpiuc.

„Eu am rămas fără partid atunci și m-am mutat la PSD, cu toată echipa de consilieri. Am câștigat cu PSD, dar am simțit că suntem într-o familie în care noi stăm la colț. Prin natura mea, sunt mai liberal, diferența între cele două partide e vizibilă, altfel stau lucrurile la PNL”, povestește Eduard Wendling.

În opinia lui, apartenența la un partid sau altul este mai mult conjuncturală decât doctrinară și nu consideră că îl reprezintă o anume formațiune politică. „Eu am vrut și vreau să fac administrație, nu vreau să deschid războaie politice cu nimeni”, mai spune el.

De cealaltă parte, Cristian Carpiuc afirmă că a fost înlăturat din PNL de președintele Gheorghe Flutur, cel care l-a și adus în partid în 2008, pe filieră PDL. „Mi s-a spus clar că nu mai este nevoie de mine; domnul Flutur a luat primari în funcție. M-au contactat de la mai multe partide și am acceptat oferta PSD. Îmi trebuia un partid puternic care să mă susțină. Îmi pare rău că am plecat din PSD, după două mandate de primar. Atunci, în 2008, am acceptat oferta domnului Flutur, să trec la PDL. Acum n-a mai avut nevoie de mine”, a declarat Cristian Carpiuc.

În privința apartenenței politice a candidaților, împărtășește opinia contracandidatului său. „Într-o localitate la țară, mai mult este cunoscut omul, realizările lui, comportamentul. Și partidul contează, dar mai puțin”, crede el.

Ambii candidați și-au exprimat convingerea că vor câștiga alegerile din septembrie și mulțumirea față de partidele din care fac parte acum, dar nu pentru doctrine și principii politice, ci ca vehicul și susținere pentru funcția de primar.