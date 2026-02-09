Zamfir a făcut aceste declarații la dezbaterea moţiunii simple privind poziţia României referitoare la Acordul UE - Mercosur.

"Devine tot mai clar însă că domnul prim-ministru are impresia că e guvernul său. A fost atât de lăudat la un moment dat încât are impresia că i se cuvine să decidă singur fără să se consulte şi fără să-i respecte pe cei din jurul său. În cazul Mercosur a luat decizia ca persoană fizică, a luat guvernul pe persoană fizică, a desconsiderat obiecţiile de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi a încălcat procedura de aprobare", a afirmat Zamfir, potrivit Agerăres.

Potrivit acestuia, premierul a luat decizii "unilateral", "fără măcar să caute consensul cu ceilalţi parteneri" şi "a călcat fără să-i pese legea şi Constituţia care îl obligă să consulte Parlamentul într-o chestiune atât de importantă".

"Chiar dacă rolul Parlamentului este consultativ, procedura de consultare era obligatorie, aşa prevede Legea 37/2013 la articolul 11, a luat totul pe persoană fizică, fără consultări în Parlament, fără consultări în coaliţie, fără consultări cu cetăţenii. Mai mult decât atât, în mod stupefiant, premierul a transmis chiar propriilor parlamentari ai PNL că nu are nevoie de ei să-i susţină măsurile, că nu le cere asta. Şi, atunci, domnule prim-ministru, în numele cui guvernaţi? Ce credeţi că vă îndrituieşte să acţionaţi ca Vodă prin lobodă după bunul plac?", a mai transmis Daniel Zamfir.

El a subliniat că PSD nu poate răspunde politic pentru deciziile luate "de unul singur" de premier.

"În astfel de condiţii, în calitate de lider al grupului PSD în Senat, îi transmit persoanei fizice Ilie Bolojan, vremelnic prim-ministru, un lucru foarte clar: dacă nu vă place această coaliţie, dacă nu respectaţi Parlamentul care v-a învestit, dacă nu vă respectaţi partenerii din coaliţie, atunci, domnule prim-ministru, căutaţi-vă altă coaliţie împreună cu cei de la USR. Noi nu putem răspunde politic pentru toate deciziile pe care le luaţi de unul singur, în dispreţul partidelor care v-au învestit şi, mai ales, în dispreţul cetăţenilor care au votat actuala majoritate parlamentară", a declarat Zamfir.

Social-democratul a menţionat că, în privinţa Acordului cu Mercosur, PSD a votat în Parlamentul European, acolo unde "contează" şi are "efecte", în favoarea fermierilor români. "Votul din Parlamentul European al celor 10 europarlamentari PSD a înclinat decisiv balanţa în favoarea fermierilor români", a completat liderul senatorilor PSD.

Zamfir a criticat şi mandatul ministrului de Externe, Oana Ţoiu.

"Eu nu cred că e nevoie să se depună o moţiune simplă pentru a stabili dacă doamna ministru Ţoiu este sau nu adecvată pentru funcţia de ministru al Afacerilor Externe. Cred că s-au adunat până acum suficiente probe că este total inadecvată acestei funcţii şi nu e singura. Vă rog să mă credeţi că nu este sub nicio formă un atac politic la doamna Ţoiu, doar îmi exprim îngrijorarea sinceră faţă de modul în care este reprezentată România", a mai susţinut Zamfir.

În opinia sa, Oana Ţoiu nu face decât "să se plimbe" prin diverse cancelarii.

"La dumneavoastră, doamna ministru, diplomaţia se reduce la o colecţie de poze postate pe Facebook sau pe Instagram. Dacă mai aveţi şi norocul să vă întâlniţi cu vreun senator bine conectat la Washington, să vă introducă în cabinetul vreun congresman, credeţi că aţi dat lovitura. Nu vedem niciun obiectiv atins pentru România", a adăugat Daniel Zamfir.