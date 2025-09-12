Secretarul general al Guvernului nu crede că este ”benefică” o creștere a TVA în sectorul HoReCa: Trebuie o analiză serioasă

12-09-2025 | 14:36
Ştefan Radu Oprea
Getty

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este de părere că o creşterea a Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) la 21% în domeniul HoReCa nu ar fi benefică.

Cristian Matei

El a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă este de părere că TVA pentru HoReCa va ajunge la 21%, aşa cum sunt unele semnale în spaţiul public.

Aici răspunsul de autoritate ar trebui să fie al ministrului Finanţelor Publice şi al premierului României. Am fost şi am vorbit cu foarte mulţi antreprenori din Horeca în ultima perioadă. Litoralul de anul ăsta nu pare să fi avut aceeaşi încărcare ca anul trecut. Eu cred că trebuie făcut o analiză foarte serioasă asupra cauzelor şi în funcţie de acest lucru decis asupra creşterii sau nu a TVA-ului pentru Horeca. Personal, nu cred că este benefică o astfel de măsură pentru Horeca, pentru cei care au investit în turism în România”, a afirmat Radu Oprea, potrivit News.ro.

El a precizat că există TVA diferenţiată şi în Bulgaria şi Ungaria, ţări cu care România concurează în domeniul turismului.

Avem potenţial foarte mare şi trebuie să fim şi într-o zonă de concurenţă dacă vreţi, că ea este reală, cu celelalte state care ne sunt vecine. Şi dacă ne uităm există TVA-ul diferenţiat pentru Horeca şi în Bulgaria şi în Ungaria şi în celelalte state membre. Şi atunci cred că trebuie să găsim o decizie înţeleaptă. Personal, cred că este suficient cât a crescut TVA-ul în Horeca”, a mai transmis Radu Oprea.

Recent, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, însă există posibilitatea ca industria ospitalităţii să fie afectată anul viitor.

La HORECA este o discuţie, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie", a afirmat el.

Un muncitor a răsturnat o roabă cu moloz direct de pe acoperișul blocului unde lucra, la Ploiești. Amenda primită

Sursa: News.ro

Dată publicare: 12-09-2025 14:36

