Schimbări propuse la Institutul Levantului, condus de fostul preşedinte Emil Constantinescu. Senator USR: ”Este o sinecură”

"Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul prevăzut de lege pentru personalul contractual din administraţia publică centrală de specialitate", prevede actul normativ.

Potrivit celor adoptate, "Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcit (ILSACP) este o instituţie publică de specialitate, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică".

Astfel, potrivit Agerpres, acest act normativ redenumeşte Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului în Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii.

Senator USR: ”Institutul Levantului este o sinecură finanţată de la bugetul statului”

Senatorul USR Eugen-Remus Negoi a criticat proiectul de lege, arătând că acest institut, finanţat de la bugetul de stat, a avut rezultate neconcludente, iar "alinierea salariilor personalului se face la aproape cel mai înalt nivel".

"La mijloc este vorba de fostul preşedinte Emil Constantinescu. Institutul Levantului este o sinecură. A fost înfiinţată în 2018, în timpul guvernării Liviu Dragnea şi domnul fost preşedinte Emil Constantinescu nu cred că ar fi trebuit să accepte înfiinţarea acestui institut ca o sinecură finanţată de la bugetul statului. Dacă ne uităm în anii din urmă, ea a fost finanţată de la bugetul statului cu milioane de lei. Rezultatele ar fi trebuit să le vedem, nu sunt concludente sub nicio formă. Iniţiativa modifică o denumire a Institutului Levantului într-o chestiune care nu are nicio relevanţă în niciun context. O altă prevedere aduce salarizarea personalului acestui institut la nivelul administraţiei publice centrale, se face aproape la cel mai înalt nivel", a spus Negoi.

Potrivit acestuia, fostul preşedinte Emil Constantinescu avea anvergura politică şi profesională de a fi avut acest institut fără să fie finanţat de la bugetul statului.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a spus că "este foarte greu" că reprezentantul USR "a constatat că Emil Constantinescu este o sinecură".

"Şi eu într-adevăr am ştiut mai puţin despre ceea ce a făcut Institutul Levantului, dar m-am documentat şi ca să spui că, totuşi, acea entitate publică n-a făcut nimic... uite aveţi aici o întreagă epopee în care acest institut, cu fostul preşedinte Emil Constantinescu, care, din punctul nostru de vedere, a fost un preşedinte onorabil, un preşedinte demn, care după terminarea mandatului a reprezentat cu onoare România şi chiar a făcut-o bine. Da, într-adevăr, a dus România în elita academică mondială. E adevărat, aici nu-i pe contracte de consultanţă, e pe ceea ce trebuie să facă un fost preşedinte", a afirmat Daniel Zamfir.

Senator PNL: ”Nu există niciun fel de impact bugetar"

Senatorul PNL Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş a declarat că a studiat "cu de-amănuntul această iniţiativă şi nu există niciun fel de impact bugetar".

"Autorităţile care au fost implicate în avizare au menţionat că nu există o deteriorare a regimului fiscal prin creşterea nivelului de salarizare", a precizat Ţâgârlaş.

El a menţionat că, în contextul în care sunt informaţii despre războaie peste tot în lume, că e vorba de Palestina, de Liban, de Iran, "cultura trebuie să îşi păstreze principalul deziderat, cel de a înfăptui pacea". Ţâgârlaş a explicat că schimbarea denumirii Institutului este necesară pentru introducerea termenului de pace în cadrul activităţii instituţiei.

Emil Constantinescu, apărat de liderul senatorilor AUR

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a spus la rândul său că preşedintele Emil Constantinescu este un om echilibrat, "care a făcut erori, dar le-a făcut într-un mod mult mai elegant decât o fac unii dintre cei de astăzi".

"Fondul problemei este că se schimbă numele institutului şi este regularizată chestiunea financiară, fără a avea un impact bugetar. (...) Mulţi dintre cei care blamează inutilitatea acestui institut se fac că nu văd inutilitatea unor instituţii de 70 sau de 140 de ori mai mari şi mai puternic bugetate decât acest institut. Când este vorba de o reformă reală şi de tăieri de cheltuieli reale, colegii care se reped pe o pradă uşoară sigur că se fac că nu aud, se fac că nu văd, se fac că nu ştiu despre ce este vorba", a spus Peiu.

El a adăugat că "este absolut ipocrită şi lipsită de ruşine modalitatea în care unii se grăbesc să hăituiască o instituţie care are rolul său, mai mic sau mai mare, mai bun sau mai rău, doar pentru a lovi într-un om care li se pare că este neapărat".

Senatorul Pace - Întâi România, Adrian Peiu, a menţionat că fostul preşedinte al României activează într-o structură diplomatică şi trebuie susţinut pentru ca acest institut să îi confere autoritatea şi posibilitatea să continue diplomaţia românească.