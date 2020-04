”Războiul” Ciolacu-Iohannis a ajuns și pe Facebook. Comentarii la scandalul Ținutul Secuiesc

Războiul politic declanșat de președintele Klaus Iohannis pe tema proiectului de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc a provocat reacții aprinse pe Facebook din partea românilor.

După schimbul de replici acide între președintele României și președintele PSD Marcel Ciolacu, românii au postat diferite mesaje pe paginile de socializare ale celor doi politicieni, manifestându-și nemulțumirile sau - dimpotrivă - mulțumirile, față de pozițiile politice ale celor doi.

De departe, cel mai criticat este liderul PSD Marcel Ciolacu, căruia i se reproșează faptul că - în calitate de președinte al Camerei Deputaților - ar fi închis ochii la acest controversat proiect de lege, care a fost adoptat tacit de deputați.

În schimb, președintele Iohannis este lăudat pentru intervenția dură de miercuri - cele mai utilizate cuvinte fiind ”Bravo” și ”Felicitări”.

Cele mai apreciate comentarii ale unor utilizatori pe pagina de Facebook a președintelui PSD Marcel Ciolacu:

- ”Dar dacă guvernul a uitat sau nu a vrut să răspundă acestei legi, dumneavoastră, domnule Ciolacu sau colegii dumneavoastră, de ce nu ați ieșit la rampă, așa cum ați făcut-o acum, pentru a atenționa guvernul, președinția, dar și populația, înainte de tecerea acestui termen fatidic? Acum va victimizați, dar, da, de la noi, oamenii de rînd ai țării, așa se vede. Ați trădat!”

- ”Trădător de neam și țara, inventați tot felul de lucruri in defavoare PNL, aveți puțin orgoliu???? Lăsam politica deoparte când este vorba de glia strămoșească! Veți ajunge mult mai urât de romani, fata de Dragnea, sa ziceți merci dacă veți mai avea in primăvara doua cifre in sondaje!”

- ”Nu mai deturnati atentia de la subiect abordand alte subiecte! Aici nu vorbim de economie si coronavirus! Recunoasteti ca ati fost depasiti de situatie, ori din prostie, ori din ticalosie!”

- ”Ai idee cati romani si-au dat viata pentru a apara pamantul stramosesc? Dormi linistit, pe cine reprezinti?!”

- ”Ce a zis sau nu a zis Johannis nu contează, contează dacă proiectul de lege a trecut tacit (nediscutat ) sau nu de cameră. Restul este doar cancan. Poate aveți o scuză ca ați fost prea ocupați, îmi este jenă cu politicieni ca voi. Rușine să vă fie.”

- ”Mă, tu ai toate doagele la cap? Proiectul de lege a fost în sertarul tău. A fost pe ordinea de zi. Că voi vă faceți că munciti, o săptămână la 3 luni, normal ca nu ați avut timp.”

- ”Nea Ciolacu, gata cu vrajeala! Cine a ținut in sertare proiectul, Presedintele sau voi in Camera pentru a putea trece? Daca nu a fost votat cum a trecut? De ce nu v-ati deranjat sa-l dezbateti stiind ca e pe ordinea de zi? Parca va lăudari la voi lucrati on line! In alta ordine de idei, cei care au plecat la sparanghel au plecat pe barba lor, nu obligati de cineva, trebuia sa stie la ce se asteapta! Iar la idioteniile alea de intrebari e foarte simplu.”

- ”Daca nu sesiza nimeni ca acest proiect a trecut tacit va iesea combinatia perfect , frica de pierdere a puterii, increderii oamenilor si pierderea pupincuristilor v.au adus in situatia in care vreti sa vindeti tara pe bucati. Pt voi totul se rezuma la bani sub orice forma,fara scrupule. Sper ca in curand bratul lung al legii sa va ajunga si sa va trimita unde va este locul. Dupa 30 de ani de distrugere si jefuire a acestei tari inca fortati nota. Sa va fie rusine.”

- ”Nu mai incercati sa dregeti busuiocul!!! Asumati-va faptul consumat, asa face un conducator! E clar ca legea a fost aprobata, chiar si tacit in Camera pe care cu vigilenta o conduceti!!! Consider ca nu stiti ce aveti in ograda, organizarea, conducerea activitatilor Camerei este nesatisfacatoare...deci, cine are vina??? Ce `pedeapsa`primeste cel care a gresit??? Cine trebuie sa-si dea demisia de...onoare???? Se vede ca nu ati lucrat in mediul privat.”

- ”Draga PSD.... de la revoluție tot furati continuu....a venit randul "altora"... nu va mai scuza-ti ca daca erati voi la putere ..făceați testati si ce aberatii mai nascociti aici !!!! Relansati economia sau altceva.... asa avem si cele 8 spital regionale. Promise...autostrazi... si multe promisiuni de care nu v-ati tinut niciodată!!!! Romania e a nostra .... demisionati!!!!!”

Cele mai apreciate comentarii ale unor utilizatori pe pagina de Facebook a președintelui României, Klaus Iohannis:

- ”Felicitări pt atitudinea de care ați dat dovada!!!”

- ”Desfintati parlamentul, felicitari domnule presedinte.”

- ”Bravo domnule Președinte ar trebui sa actionati in instanta autori acestei tradari de neam si tara.”

- ”Bravo D-nul Presedinte Klaus Johannis, un Presedinte inteligent care stie foarte, decizi sä ia. Sunt mändrä de Dv!”

- ”Un discurs bun și la obiect.Constat că în România cel mai bun român e un român de naționalitate germană. Felicitări Domnule Președinte Klaus Werner Iohannis!”

- ”Ce face SRI-ul, e in somaj tehnic? Unde sunt departamentele de stat care ar tb sa apere integritatea nationala. Cum se pot da astfel de legi sub ochii nostrii fara sa fie opriti, maine suntem vanduti si rusilor si pana ne dam seama nu se mai poate face nimic. Dormiti toti in papuci!”

- ”O reactie normala si fireasca a presedintelui tuturor romanilor, garant al integritatii nationale.”

- ”Asteptam o sedinta urgenta a CSAT: Atentat la siguranta nationala, tradare si nerespectarea legislatiei UE.”

- ”PESEDEAUA ne-a convins inca o data ca este cel mai mare rau al Romaniei. Si inca sunt *** care voteaza asa ceva, presupun.”

- ”Psd-ul trebuie să dispară din România, ca partid politic!!!! A făcut numai rău țării noastre, a distrus tot!!!”

- ”Stimate Domnule Președinte Iohannis, în calitate de alegător al Dvs., Vă zic și eu Jó napot! Ne-am bucura dacă atât DVS./PNL cât și PSD/UDMR nu ar mai folosi maghiarii drept muniție electoral-politică. Se face asta de decenii întregi pentru a abate atenția colectivă a națiunii de la probleme reale. Acest "bau-bau", acest arhetip al "ungurului iredentist" și altele asemenea ("neamțului SS-ist", șamd), s-au perpetuat prea mult și nu fac decât să dezbine o Europa unită care dorește să se rupă de trecutul naționalist care a născut 2 războaie mondiale. Astfel încât noi vă zicem Jó éjt! Als einer der auch Deutsche Vorfahren hat, sage ich es gerne Ihnen auch auf Deutsch: Gute Nacht!”

- ”Felicitari domnule presedinte! Nu lasati lucrurile asa! Avem incredere ca veti lua masurile de care noi romanii avem nevoie: masuri sociale bune,masuri economice( impozitati pensiile speciale) bune, masuri politice bune. Doamne Ajuta!”

- ”Sunt mândru de președintele meu!”

- ”Declaratie nedemna si periculoasa pentru un sef de stat. Cu cata ura poate vorbi.”

- ”Felicitãri pentru reactia pe care ati avut-o, e de neiertat curajul "insilor" de-a încerca astfel de jocuri murdare desi stiau çà nu se va întâmpla, e évident a fost o întelegere tacità, suntem în pandémie, clasa politicà nu e, incredibil! * Interese si gânduri ascunse, jocuri murdare si mincinoase, sper "sà cadà câteva capete!"

- ”Suntem alaturi de dvs. ! Mă bucur că încă o dată președintele țării noastre a acționat prompt ! Nerusinatii, țara e acum într-o criză de proporții uriașe, oameni fără servici, cu rate la bănci, amenințați de acest virus...etc. Vă bateți joc de noi.”

- ”Este un teatru ieftin in care se fac cele mai bune aranjamente si NOI nu facem nimic! Ne trezim oare???? Cat mai stam in pozitia de nemiscare, anestezie?? Cat timp?? Cine-i opreste oameni buni??!! Avem o clasa politica INFECTATA !!”