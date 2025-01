Povestea ca în filme a lui Sebastian Stan. A plecat din Constanța când avea 8 ani, iar acum este vedetă la Hollywood

Mândru de originile sale, actorul care a devenit cunocut pentru rolurile din seria Marvel, va juca în primul film românesc.. anul acesta în regia lui Cristian Mungiu.

Sebastian Stan a fost desemnat cel mai bun actor într-un musical sau comedie, pentru partitura din "A Different Man", unde starul născut în România a interpretat un personaj cu o afecțiune facială gravă, care i-a schimbat drastic înfățișarea.

În discursul de acceptare Sebastian Stan i-a mulțumit mamei pentru că i-a dat șansa acestei cariere: ”Acest premiu e pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Dar și pentru tatăl meu vitreg, Tony, care s-a însurat cu o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc pentru că ești un bărbat adevărat! România, te iubesc!”

România ocupă un loc aparte în inima lui Sebastian, chiar dacă a plecat din orașul natal, Constanța, când avea doar opt ani. Mama lui, profesoară de pian, l-a luat cu ea la Viena, unde au trăit 3 ani, după care s-au mutat în Statele Unite. Părinții au divorțat când el era foarte mic, iar tatăl este tot în America, dar pe coasta de Vest.

Sebastian menționează în interviuri și legătura specială pe care o avea cu bunica sa: ”După ce a murit mamaia a fost greu pentru mine să mă întorc, pentru că știu că trebuia să merg la cimitir, să înfrunt situația.”

Tânărul actor se simte legat de România. Se laudă peste tot că s-a născut în Constanța și că a stat la bloc într-un oraș de pe litoral.

La Hollywood, toată lumea știe că este român, de la colegii de platou până la realizatorii tv.

Sebestian a atins celelebritatea odată cu rolurile din seria Marvel, "Captain America: The First Avenger" și "The Falcon and the Winter Soldier". A apărut și în Black Swan sau Gossip girl.

La Globurile de Aur de anul acesta a fost nominalizat și pentru rolul principal din The Apprentice, unde îl interpretează pe Donald Trump la începutul carierei.

În prezent colaborează cu regizorul român Cristian Mungiu și va juca pentru prima dată într-un film românesc, intitulat "Fjord" .

Cristian Mungiu: ”Noi ne știm demult, în 2007, când am prezentat la New York filmul meu de Palm D'or, a venit Sebastian să mă vadă, era foarte tânăr, a venit cu mama lui, a condus 400 km să ne cunoaștem. Am ținut legătura.. cariera lui a luat o turnură spectaculoasă, s-a impus întâi în filmul commercial, dar după o perioadă a făcut acest efort și l-a făcut cu mare succes anul trecut, să se apropie de filmul de autor. Am căutat o cale de a colabora, acum s-a ivit ocazia potrivită pentru că e un proiect multilingv care-I permite să joace și-n română și-n engleză.”

Sebastian Stan va ajunge curând în țară pentru filmări.

