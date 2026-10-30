Pentru că deficitul bugetar depășește 130 de miliarde de lei, România este atent monitorizată de agențiile de rating, spune ministrul Finanțelor, care avertizează: orice abatere de la planul de reducere a deficitului ne poate aduce „cartonașul roșu", adică o scădere a ratingului de țară.

Banii alocați la prima rectificare din acest an ajung acolo unde presiunea cheltuielilor restante este cea mai mare: în sistemul de sănătate, la pensii și în bugetele primăriilor.

Luca Niculescu, prim-ministru: „Asigurăm resursele pentru plata tuturor pensiilor până la finele anului".

Fondul național de asigurări de sănătate primește 3,2 miliarde de lei, iar pensiile – încă 3,5 miliarde. Pentru autoritățile locale sunt prevăzute aproape 2,8 miliarde de lei, din care două miliarde vor acoperi restanțe.

Sănătatea va beneficia de deblocarea altor aproape 4 miliarde de lei prevăzuți deja în buget, care urmează să fie puși la dispoziție pentru cheltuieli.

Pe de altă parte, ministerele și instituțiile care nu și-au cheltuit banii dați inițial sunt penalizate prin retrageri cel puțin temporare - este cazul Transporturilor, Agriculturii și Dezvoltării.

Pe hârtie, Guvernul a avut la dispoziție bani pentru mai multe proiecte de investiții. În realitate, o parte dintre lucrări au avansat mai greu, iar sumele prevăzute pentru ele au rămas necheltuite. Acum, prin rectificarea bugetară, Executivul retrage 5,2 miliarde de lei de la aceste proiecte și îi redirecționează către alte cheltuieli.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că România riscă să fie retrogradată de agențiile de rating în categoria țărilor nerecomandate investițiilor.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Cartonașele galbene s-au dat, orice greșeală, orice abatere de la acest traseu este pasibilă de sancțiuni și orice moment de acest gen poate genera un cartonaș roșu.”

După această rectificare, ținta de deficit rămâne la 6,2% din Produsul Intern Brut, cât a fost planificat inital. Asta înseamnă că diferența dintre cheltuielile și veniturile statului trebuie să fie echivalentă cu 6 lei și 20 de bani la fiecare 100 de lei produși în economia țării.