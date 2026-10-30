„Înainte să decideţi bugetele căii ferate, călătoriţi cu trenul de la Bucureşti la Satu Mare!”, este mesajul transmis, vineri, de Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane, afiliată Blocului Naţional Sindical.

Potrivit sindicaliştilor, proiectul actualei rectificări bugetare nu oferă un răspuns adecvat subfinanţării sistemului feroviar, în condiţiile în care transportul de călători şi întreţinerea infrastructurii au nevoie de fonduri care să acopere necesarul real de funcţionare, după luni de blocaje şi dificultăţi financiare.

Federaţia atrage atenţia că deblocarea sumelor reţinute, reprezentând 10% din bugetele aprobate pentru acest an, nu poate fi considerată o finanţare suplimentară.

„Sunt bani prevăzuţi deja, pe care sistemul feroviar îi aşteaptă pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile. Punerea lor la dispoziţie, spre sfârşitul anului, nu rezolvă deficitul de finanţare acumulat şi nici nevoile rămase neacoperite”, susţin reprezentanţii federaţiei.

Avertisment privind starea infrastructurii feroviare

În ceea ce priveşte infrastructura feroviară, sindicaliştii afirmă că repartizarea sumelor reţinute este însoţită de diminuări bugetare la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi solicită Guvernului să prezinte transparent impactul acestor modificări asupra fondurilor destinate întreţinerii şi funcţionării infrastructurii administrate de CNCF „CFR” SA.

„Calea ferată are nevoie de lucrări, materiale, echipamente şi personal suficient, iar reducerea resurselor disponibile adânceşte problemele pe care călătorii şi feroviarii le resimt zilnic. Întreţinerea amânată înseamnă degradări suplimentare, restricţii de viteză şi călătorii tot mai lungi”, se arată în comunicat.

Federaţia subliniază că siguranţa circulaţiei trebuie susţinută prin finanţare constantă, pregătire profesională şi condiţii decente de muncă, întrucât responsabilitatea salariaţilor nu poate compensa permanent lipsa resurselor.

În acest context, sindicaliştii lansează o invitaţie publică reprezentanţilor Guvernului, politicienilor care decid alocările bugetare şi foştilor miniştri ai Transporturilor să parcurgă cu trenul ruta Bucureşti - Satu Mare.

„Într-un tren obişnuit, în aceleaşi condiţii în care circulă cetăţenii, fără pregătiri speciale pentru o vizită oficială”, precizează federaţia.

Invitaţia îl vizează şi pe Radu Miruţă, despre care sindicaliştii afirmă că a refuzat aprobarea bugetelor propuse pentru CFR Călători şi CFR SA.

„Îi cerem să răspundă pentru efectele deciziilor luate în mandatul său asupra funcţionării sistemului feroviar”, transmit reprezentanţii FNFMCV.

La finalul călătoriei, sindicaliştii le cer celor invitaţi să explice public câte ore au petrecut în tren, în ce condiţii au călătorit, dacă s-au simţit în siguranţă şi dacă apreciază că serviciile feroviare oferite sunt demne de o ţară europeană.

Solicitări pentru finanțare multianuală și lucrări fără întârzieri

„Apoi să spună ce măsuri concrete vor lua şi ce finanţare vor asigura pentru schimbarea acestei situaţii”, adaugă federaţia.

FNFMCV solicită revizuirea alocărilor bugetare propuse, acoperirea necesarului de finanţare pentru transportul feroviar de călători şi asigurarea fondurilor pentru întreţinerea şi repararea infrastructurii.

De asemenea, sindicaliştii cer un angajament de finanţare multianuală, cu termene şi responsabilităţi clare, care să permită finalizarea lucrărilor.

„Cei care decid bugetele căii ferate trebuie să îşi asume şi consecinţele acestor decizii asupra călătorilor şi salariaţilor. Seriozitatea faţă de un sector strategic se dovedeşte prin finanţare şi rezultate”, conchide Biroul Executiv al federaţiei.