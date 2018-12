Rădulescu: OUG privind Codurile penale nu va cuprinde prevederi referitoare la amnistie şi graţiere

Pro TV

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat, marţi, că ordonanţa de urgenţă care se va emite pentru transpunerea modificărilor la Codurile penale declarate constituţionale nu va cuprinde prevederi privind amnistia şi graţierea.

"Am votat ieri în unanimitate în Comitetul Executiv (...) că tot ce este în Codul de procedură penală şi Codul penal declarat constituţional, nu parţial neconstituţional sau neconstituţional, intră în această ordonanţă de urgenţă, pe de o parte, pentru că au trecut cele 45 de zile la Cpp, pe de altă parte, pentru că trebuie făcute reparaţii şi CCR a spus că aşa trebuie făcut.

Deci, tot ce a fost declarat constituţional va intra în ordonanţa de urgenţă, ceea ce este parţial constituţional sau neconstituţional se va discuta în comisia specială. (...) Ordonanţa se referă numai şi numai la Codul penal şi Codul de procedură penală. Când va fi ordonanţă pentru amnistie şi graţiere se va numi ordonanţa pentru amnistie şi graţiere", a susţinut Rădulescu, la Parlament, potrivit Agerpres.

Rădulescu a fost întrebat de jurnaliști despre afirmaţiile senatorului Adrian Ţuţuianu, exclus din PSD, potrivit căruia se intenţionează introducerea în OUG şi a unor prevederi privind amnistia şi graţierea.

Rădulescu a subliniat că în OUG se discută numai despre articolele din Codul penal şi Codul de procedură penală şi nu despre altele.

"Nu, sub nicio formă. Aici nu s-a discutat şi nu se discută decât despre articolele din Cp şi Cpp care sunt declarate constituţionale de CCR. Sub nicio formă altele", a adăugat deputatul PSD.

El a spus că întotdeauna a susţinut necesitatea unei ordonanţe privind amnistia şi graţierea.

"Totdeauna pentru orice fel de măsură pe care trebuie să o ia Guvernul, care este al acestui partid şi al coaliţiei, trebuie ca deciziile să fie luate în partid. Adică nu poate cineva din Guvern să ia o măsură, alta decât dispune Comitetul Executiv. Sigur, dacă se va discuta despre amnistie şi graţiere care este necesară, atunci se va discuta în CEx, se va vota în CEx şi se va cere Guvernului să se facă ordonanţă de urgenţă. Nu prin Parlament, pentru că prin Parlament am văzut ce înseamnă şi cu codurile, vrem să facem nişte modificări la coduri şi cum am făcut şi la legile Justiţiei şi a durat un an", a explicat Cătălin Rădulescu.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat luni că, în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD, s-a discutat şi decis oportunitatea aprobării unei ordonanţe de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală în sensul adoptării acelor articole care au fost declarate constituţionale.

Întrebată dacă a existat o discuţie despre adoptarea unei ordonanţe de modificare a codurilor, premierul a spus: "Da, a existat o astfel de discuţie în cadrul CExN. În unanimitate s-a hotărât ca articolele declarate constituţionale să vedem oportunitatea de a fi promulgate printr-o ordonanţă de urgenţă".

La rândul său, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, după ce a participat la şedinţa conducerii PSD, că MJ urmează să analizeze în ce măsură poate fi adoptată o ordonanţă de urgenţă pentru transpunerea articolelor constituţionale din Codurile penale, subliniind că soluţiile validate de Curtea Constituţională pot intra în "fondul activ al legislaţiei penale".

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer