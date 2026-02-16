El a precizat că scenariul pe care îl vede presupune organizarea de alegeri anticipate, formarea unui guvern de tranziţie şi, ulterior, reconfigurarea clasei politice şi a Parlamentului.

„Scenariul pe care noi îl avem în considerare şi pe care îl vedem, unul care ar putea să fie fezabil, este cel pe care l-a expus şi preşedintele AUR, George Simion, acela de a merge la alegerile anticipate, să avem un guvern de tranziţie până la alegerile anticipate, după care să avem o reconfigurare a clasei politice şi a Parlamentului aşa cum este el astăzi, ca să ieşim din tot acest haos”, a declarat purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, într-o conferinţă de presă.

AUR propune alegeri anticipate şi guvern de tranziţie

El a arătat că despre pachetul legat de administraţia publică se vorbeşte de aproape 8 luni de zile.

„De fiecare dată auzim: săptămâna viitoare, săptămâna viitoare, săptămâna viitoare. De 8 luni aceeaşi poveste. Doar că nu am văzut absolut nimic. În schimb, au tăiat de la educaţie, au vrut acum să tăie de la sănătate, caută tot felul de justificări. Anul trecut veniseră cei de la PSD cu acel pachet de relansare economică. Acum au venit cu un pachet de solidaritate. Condiţionează un pachet legat de reforma în administraţie de pachetul acela de solidaritate. Anul trecut, când se luau măsurile fiscale care aveau impact asupra bugetului, avizau şi erau de acord cu toate. Acum, brusc, nu mai sunt de acord cu nimic”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al AUR.

Ştefănuţă Avramescu a precizat că „vedem un haos generalizat în tot ceea ce priveşte coaliţia de guvernare”.

„În momentul în care ei nu se înţeleg, pentru că am văzut şi ce a spus domnul Ciolacu aseară, că ar trebui să ia în calcul inclusiv ieşirea la guvernare. Asta e coaliţia funcţională? Bugetul pe 2026 nu poate să fie realizat atâta vreme cât această reformă nu este dusă la capăt. Ei, nici la ora actuală, nu ştiu cum vor adopta reforma administraţiei publice. Dacă vor adopta o ordonanţă de urgenţă, prin care premierul Bolojan să evite PSD-ul, vor merge pe asumarea răspunderii? Adică suntem într-un talmeş-balmeş făcut de actuala guvernare, dar unul care afectează atât bugetul de stat, şi afectează ulterior şi localităţile, proiectele de investiţi şi aşa mai departe”, a subliniat reprezentantul AUR.

Marcel Ciolacu: „O criză politică va agrava și mai mult”

Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va ajunge la ruperea coaliţiei, cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.

„Nu exclud, dimpotrivă. Părerea mea că lucrurile spre asta duc, spre ruperea actualei coaliţii, dar eu nu recomand, cu toate riscurile, nu recomand ruperea acestei coaliţii. Eu cred că trebuie discutat şi încercat până la capăt, pentru că o criză politică în România va agrava şi mai mult climatul economic, ceea ce noi nu ne permitem”, a spus Marcel Ciolacu la Antena 3, potrivit News.ro.

El a făcut apel ca la masa negocierilor să se decidă ce este mai bine pentru ţară.

”Momentul critic este în acest moment, o lună - două. S-a ajuns mult prea sus cu acest scandal. Sunt atacuri zilnice din toate direcţiile (…) Primul ministru ar trebui să aibă o discuţie el cu el, în primul rând, şi mâine să se ducă la coaliţie să găsească soluţiile cele mai bune pentru a nu intra România, după ce a băgat-o în recesiune, să nu intre şi într-o criză politică”, a adăugat Marcel Ciolacu.