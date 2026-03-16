Preşedintele PSD a fost întrebat la Parlament despre situaţia coaliţiei, în acest moment. ”Nu e în cea mai bună formă”, a răspuns Grindeanu.

El a amintit că PSD urmează să decidă, după buget, dacă va rămâne sau nu la guvernare.

„Ştiţi că noi am anunţat mai demult, de la începutul lunii decembrie, că imediat după buget vom face acea consultare internă. În primul rând vom face, dacă vreţi, o radiografie a activităţii noastre în guvern, a miniştrilor PSD şi după aceea, bineînţeles, că vom analiza activitatea întregului guvern, iar cei aproape 5.000 de colegi din PSD, aşa cum au votat intrarea de bună credinţă în această coaliţie, vor decide în cunoştinţă de cauză dacă PSD decide să iasă de la guvernare”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că „PSD nu va susţine vreodată vreun guvern minoritar”.