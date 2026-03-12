„Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului”, a transmite PSD.

Nemulțumirile PSD legate de forma în care a fost prezentat bugetul de stat pornesc de la pachetul social, formațiunea insistând pentru alocarea a aproximativ 3,4 miliarde de lei, și nu pentru varianta redusă de circa 1,7 miliarde de lei.

Pe lângă pachetul de solidaritate dorit, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe ministrul Finanțelor că a uitat să treacă în buget creșterea salariului minim. Măsura ar trebui să intre în vigoare la 1 iulie, iar creșterea netă ar fi de aproximativ 100 de lei.

Creșterea salariului minim e prinsă în buget, îl contrazice ministrul Finanțelor, care propune o soluție de avarie pentru acordarea ajutoarelor.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Eu cred că pot fi finanțate și din fonduri europene și cred că ar trebui cu toții să depunem eforturi în acest sens”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că duminică, în şedinţa de la partid, vor hotărî dacă vor vota bugetul sau nu şi dacă vor depune amendamente, ca şi grup, precizând că, dacă vor depune amendamente, va fi fără negocieri şi o să apeleze la buna credinţă a parlamentarilor.

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup”, a explicat președintele PSD.

Întrebat dacă el s-a decis cum va vota în şedinţa conducerii PSD, Grindeanu a răspuns: „M-am gândit, da, am o idee, dar e prea devreme. Azi e miercuri, până duminică se mai pot întâmpla lucruri, hai să aşteptăm”.