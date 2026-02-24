De asemenea, deputatul Ionuţ Moşteanu a fost propus de USR ca membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. El a demisionat din funcția de ministru al Apărării după ce presa a relatat despre neregulile din CV-ul său legate de studii.

Potrivit News.ro, cele două solicitări au fost depuse la Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.

Deputatul Victor Ponta ar urma să-i ia locul deputatului Adrian Bara.

Cele două solicitări se vor afla pe ordinea de zi a plenului comun convocat în data de 10 martie.