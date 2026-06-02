Potrivit lui Băsescu, singura soluţie credibilă şi utilă pentru ţară este menţinerea alianţei şi desemnarea unui alt premier de la PNL sau premier de la PSD, altul decât Grindeanu.

"Nu merge cu "premier surogat"! Tergiversarea desemnării unui premier şi a formării unui guvern solid, cu o susţinere certă în Parlament, deteriorează rapid situaţia politică, economică, socială şi de securitate a ţării, agravată şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală", transmite fostul preşedinte al României.

Traian Băsescu precizează că, din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză.

"Partidele Alianţei trebuie să ştie că prin "linii roşii" şi acuzaţii reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii şi nici sabotarea intereselor legitime ale ţării într-un moment de criză. Singura soluţie credibilă şi utilă pentru ţară este menţinerea Protocolului Alianţei şi desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu îşi mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu", afirmă Băsescu.

Potrivit lui Băsescu, "ideea unui "guvern al meu", prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare".

Dacă "guvernul meu" va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un "premier surogat" dar şi cu un preşedinte care devine "preşedinte surogat.". Iar după un timp, noi toţi vom afla că "tandemul surogat" a devalizat bugetul ţării, a tăiat alocaţia pentru mame, a mărit TVA-ul, a mărit datoria ţării şi că nu poate face nimic. Asta e!", mai spune Traian Băsescu.