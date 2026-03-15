La începutul săptămânii, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţa că duminică se va întruni Consiliul Politic Naţional al partidului pentru a decide poziţia social-democraţilor legată de buget.

"Vom avea un Consiliu Politic Naţional în care vom decide poziţia noastră legată de buget, pentru că ne aşteptăm ca până la sfârşitul acestei săptămâni proiectul de buget să fie trimis în Parlament, astfel încât în perioada de final de săptămână să poată fi depuse amendamente la buget şi înainte de dezbaterile din plen, care în mod normal ar trebui să înceapă într-o săptămână, să avem punctul de vedere al PSD pe proiectul de buget trimis de către Guvern. Asta vom hotărî duminica viitoare în Consiliul Politic Naţional", spunea Grindeanu la sediul central al PSD.

Bugetul va fi dezbătut și supus aprobării săptămâna viitoare, în Parlament

Joi, PSD transmitea că miniştrii săi vor aviza, cu obiecţii, proiectul de buget pe anul 2026, dar vor "rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental".

"PSD va aviza proiectul de buget pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental. Reprezentanţii PSD din Guvern vor aviza, cu obiecţii, proiectul de buget pentru a depăşi blocajul provocat de premierul Bolojan în elaborarea acestui act normativ esenţial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din coaliţie să transpună în legea bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către şeful Executivului", preciza PSD, într-un comunicat.

Guvernul a adoptat joi seara proiectul de buget pe 2026, care va fi dezbătut şi supus aprobării săptămâna viitoare în Parlament.