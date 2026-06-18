"A apărut «pe surse» programul de guvernare al eventualului cabinet Veştea. El este identic cu programul elaborat de Eugen Tomac (mai puţin reforma administrativă prin comasarea localităţilor şi a judeţelor) şi identic cu programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Totul - o înşiruire de lozinci, nimic concret", a scris, joi, pe Facebook, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu (foto, dreapta).

Potrivit acestuia, din document lipseşte orice referire la indexarea pensiilor.

"Lipseşte orice revenire la readucerea TVA la cotele de dinainte de august 2025. Nimic despre reducerea impozitului pe dividende la 8%. Nimic despre creşterea pragului pentru microîntreprinderi. Nimic despre oprirea decarbonizării. Nimic despre drepturile românilor din Ucraina. În schimb, la politică externă, a dispărut referirea la Republica Moldova şi a apărut parteneriatul strategic cu Ucraina. Nu ne luptăm pentru jucării", a mai transmis Peiu.

Cu o zi în urmă, acesta anunţa că AUR nu va vota învestirea Guvernului Veştea. Anunţuri similare au fost făcute de către PNL, USR şi UDMR. Adrian Veştea este aşteptat să depună la Parlament Programul de guvernare şi lista de miniştri.