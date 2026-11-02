Potrivit News.ro, el a precizat că toate detaliile legate de buget și taxe vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului pe anul 2027.

"Cred că am explicat şi în mod sigur scrie şi în programul de guvernare acest lucru, că anul viitor trebuie să crească pensiile. Este obligatoriu. Acest lucru trebuie să se întâmple", a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii partidului.

Liderul PSD a menţionat că toate lucrurile legate de buget, de taxe, despre care a văzut că sunt dezbateri legate de anumite taxe care vor fi mai mari la anul, vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului.

"Da, ne propunem să creştem conform legii pensiile, şi da, ne propunem să nu avem taxe mărite", a subliniat preşedintele PSD, el menţionând că nu e loc de nuanţe.

Liderul PSD a fost întrebat şi dacă este posibil ca românii să se confrunte cu taxe noi sau alte zone de impozitare.

"Ce pot să vă spun sigur în acest moment e ceea ce am spus şi săptămâna trecută, cred, tot de aici, legat de creşterile de taxe, că nu vor fi. Toate lucrurile care ţin de aşezarea bugetului o să fie detaliate odată cu prezentarea primei forme a bugetului şi cred că o să fie detaliate de către ministrul finanţelor. Dar, în mod obligatoriu, după ce vom avea acel raport financiar, care să includă luna octombrie, nu septembrie, pentru că în septembrie au fost ultimele date… imediat după, se va face rectificarea şi se va veni cu proiectul de buget pe 2027", a menţionat el.

"Eu nu-mi doresc să crească niciun fel de taxe şi cred că nu vor creşte. Nu e o treabă pe care vreau să o facem în bugetul din 2027, ca să fiu şi mai clar, această creştere de taxe", a dat asigurări liderul PSD.

"Sunt convins că nu vor creşte taxele şi nu vor creşte taxele", a completat Grindeanu.