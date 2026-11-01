Noile taloane vor fi distribuite începând cu luna noiembrie în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

Noile documente au un design nou și care oferă informații mai detaliate despre sumele care compun pensia și includ un cod QR. Introducerea acestora se va face treptat, pentru ca sistemul să poată fi evaluat și îmbunătățit în funcție de experiența beneficiarilor.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că noile taloane sunt documente oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice, pentru a înlătura eventualele nelămuriri ale pensionarilor.

„Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit și îmbunătățit pe baza experienței beneficiarilor. Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, a transmis Florin Manole, ministrul Muncii.