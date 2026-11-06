Șeful statului a făcut aceste afirmații la Reuniunea de lucru cu tema „Societatea informațională și democrația constituțională“.

„Tema pe care ați ales-o: legitimitate electorală și garanții constituționale în societatea informațională este una extrem de importantă și de actuală“, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, ideea de alegeri legitime s-a schimbat. „Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor“, a afirmat el.

„Trebuie să ne uităm la cum se desfășoară campania și mai ales la modul în care cetățenii pot să își formeze opiniile“, a mai spus Nicușor Dan.

Care sunt vulnerabilitățile democrațiilor

Președintele României a explicat că schimbarea vine mai ales din prezența tot mai mare a informațiilor în spațiul digital.

Din acest motiv, a spus el, toate societățile democratice au puncte slabe. Printre ele a enumerat: „manipularea algoritmică, publicitatea politică direcționată, campanii inautentice de influență politică și, în ultima vreme, utilizarea inteligenței artificiale pentru producerea de materiale false“.

Nicușor Dan a spus care este, în opinia sa, miza pentru democrație.

„Pericolul pentru democrație este că vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă, riscă să fie acoperită de sute, mii sau zeci de mii de conturi false plătite - sau ca un algoritm sau altul să acopere vocea legitimă a cetățeanului“, a declarat președintele.

El a adăugat că au existat deja multe exemple de acest fel. Din cauza lor, a spus Nicușor Dan, sunt afectate dreptul fundamental de a alege și dreptul fundamental de a fi informat.

Cât de repede pot reacționa instituțiile

Un alt punct ridicat de președinte este viteza de reacție. Chiar dacă instituțiile cunosc aceste fenomene și știu cum să răspundă, rămâne întrebarea cât de repede pot face asta. Nicușor Dan a dat un exemplu: „Dacă o informație s-a răspândit deja la, să zicem, 20% din populație, într-o formă care este falsă sau inautentică, e foarte greu, după aceea, ca oamenii la care această informație a ajuns să fie convinși de contrariul ei.“

El a spus că există două direcții de lucru: schimbarea legislației și funcționarea instituțiilor în timp real, astfel încât informarea cetățenilor să fie echitabilă.

Șeful statului a spus că apar întrebări importante și în plan juridic. „Cum modernizăm legislația, astfel încât să ia în considerare acest tip nou de fenomene digitale, de informare?“, a spus Nicușor Dan, care a ridicat și problema protejării alegerilor fără a limita libertatea de exprimare: „Cum facem ca instituțiile să protejeze cu, cum am spus, în timp real, integritatea alegerilor, fără să fie afectat dreptul la liberă exprimare?“

Președintele a mai spus că întâlnirea este importantă tocmai pentru că subiectul este nou pentru toată lumea.

„Este un teritoriu nou, pe care fiecare dintre noi îl descoperim și orice expertiză relevantă și pozitivă, și negativă, ne ajută să construim fiecare dintre noi bunul echilibru între toate drepturile fundamentale pe care trebuie să le punem în echilibru“, a declarat Nicușor Dan.

Finanțarea campaniilor electorale, o altă problemă

Nicușor Dan a vorbit și despre banii din campaniile politice, precizând că dificultățile tehnice sunt importante și aici, pentru că resursele financiare circulă în mai multe feluri decât înainte.

„În condițiile în care modul în care resursele financiare circulă s-a diversificat, de asemenea, și avem o dificultate în a reglementa întreg cadrul fluxurilor financiare“, a mai afirmat președintele.