Întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, dacă poate garanta că taxele nu vor creşte în 2027, în contextul unor declaraţii făcute cu o zi înainte de ministrul Finanţelor, premierul a precizat că răspunsul va veni în momentul elaborării bugetului, scrie Agerpres.

„Ce pot să vă garantez este că veţi avea răspunsul la această întrebare exact în momentul în care vom face bugetul. Dorinţa noastră mare este de a nu avea taxe şi impozite noi. Asta vă pot confirma, dar mai sunt şi alte variante care intră în această ecuaţie, fondurile din PNRR, de exemplu execuţia bugetară până la finalul anului, traiectoria fiscal-bugetară pe care trebuie să ne înscriem - datele pe care le vom prevedea pentru anul viitor", a precizat Luca Niculescu.

Premierul a subliniat că Guvernul doreşte să evite introducerea unor noi taxe şi impozite în 2027 şi să pună accentul pe cheltuirea echilibrată a banilor publici, îmbunătăţirea colectării şi creşterea economică.

„Dar marea noastră dorinţă este de a nu avea taxe şi impozite noi, pentru că, după cum am mai spus-o de mai multe ori, este greu în acest moment să le spui românilor: ştiţi, va trebui să suportaţi din nou taxe şi impozite noi. Ce dorim este, cum am spus, o cheltuire echilibrată a banului public, în primul rând la noi, în instituţiile noastre, şi o colectare mai bună şi o creştere economică. Şi de-abia după aceea să ne gândim la alte soluţii", a arătat şeful Executivului.