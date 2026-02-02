Grindeanu a fost întrebat, la Parlament, dacă PSD va vota vreuna dintre cele trei moţiuni simple pe care Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat că le va depune împotriva unor miniştri.



"În principiu nu avem aceste dorinţe. Sigur, exemplul probabil la care vă gândiţi e cel de anul trecut, cel legat de doamna ministru (Diana Buzoianu, ministrul Mediului - n. r.). Ştiţi foarte bine, a fost o situaţie excepţională, o situaţie gestionată prost. O situaţie care pare să continue şi acum, dacă e să ne gândim ce se întâmplă la Curtea de Argeş, situaţie care trebuia rezolvată, unde sute de mii de oameni au rămas fără apă în pragul sărbătorilor. Şi nimeni n-a răspuns, dar absolut nimeni", a susţinut Grindeanu.



Întrebat, de asemenea, dacă parlamentarii PSD vor vota moţiunea care va fi depusă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, având în vedere că au criticat-o pe aceasta pe subiectul Acordului Mercosur, Grindeanu a răspuns: "Eu cred că doamna Ţoiu a fost mai degrabă executant în acel subiect. Şi cred că, dacă a lipsit ceva României în această perioadă, pe acest subiect, a fost o dezbatere cu plusuri şi minusuri, ce înseamnă Mercosur. Alte state au făcut. Au mers în Parlament şi au spus că odată cu intrarea în vigoare a Mercosur înseamnă plus pentru statul respectiv, diverse pieţe noi, industrii şi aşa mai departe, şi minusurile de altă natură. Din punctul meu de vedere, acest tip de dezbatere era absolut necesar înainte de vot şi în România. Noi nu suntem împotriva comerţului liber, din contră, PSD susţine acest lucru, doar că trebuie să fim conştienţi atunci când dăm un vot că facem lucruri bune pentru români, în primul rând".



Parlamentarii AUR vor depune, miercuri, la Senat, trei moţiuni simple - privind Apărarea, Educaţia şi atitudinea Guvernului referitoare la Acordul Mercosur -, semnăturile fiind deja strânse, a anunţat luni liderul senatorilor formaţiunii, Petrişor Peiu.

