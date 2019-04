PNL va ataca la CCR legea privind rezervele de aur: ”Ar putea deveni periculos pentru ţară”

Agerpres

Liberalii vor contesta la Curtea Constituţională a României (CCR) proiectul iniţiat de parlamentarii PSD Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae care vizează limitarea rezervelor de aur ale ţării din străinătate, adoptat miercuri de Camera Deputaţilor.

"Vorbim despre un proiect de lege care are un populism aparte în aceste zile, pentru că suntem în campanie electorală şi folosiţi acest proiect de lege pentru a reduce la tăcere anumite voci care vă critică pentru modificările pe care le faceţi la Codurile penale, scandalurile cu care vă confruntaţi în plan politic.

Este un proiect populist, dar pe de altă parte este un proiect care pare că în viitor ar putea deveni periculos pentru această ţară, aşa cum sunteţi cu toţii în această guvernare. (...) Rezerva internaţională (...) reprezintă credibilitatea acestei ţări, nu credibilitatea PSD-ului, a colegilor din Comisia de buget-finanţe sau a ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, şi în niciun caz credibilitatea celor doi iniţiatori ai acestui proiect de lege - Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae. Ca să treceţi acest proiect de lege trebuie să faceţi un lucru extrem de simplu - să obţineţi opinia Băncii Centrale Europene. Nu aţi făcut acest lucru, nu aveţi cum să treceţi acest proiect de lege, pentru că îl treceţi într-un mod ilegal şi îl vom contesta la Curte", a spus deputatul PNL Pavel Popescu, la dezbaterile din Camera Deputaţilor, potrivit Agerpres.

El a afirmat că Marea Britanie, unde se află 60% din rezerva internaţională de aur a României, are o credibilitate imensă pe piaţa internaţională şi a precizat că trei ţări şi-au repatriat în mod total rezerva de aur - Venezuela, Turcia şi Ungaria. "Din modul de comportament politic pe care îl practicaţi (...) este perfect raţional să vă aliniaţi cu aceste trei ţări", a adăugat Popescu.

Acesta a solicitat amânarea acestui proiect de lege, însă cererea sa nu a fost luată în considerare.

Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat şi el proiect.

"Un proiect de lege pus pe şest, care nu are nici acordul BNR, nici avizul Băncii Centrale Europene, deşi este nevoie de acest aviz conform tratatelor internaţionale din care România face parte. (...) Nu mă pot gândi decât la două motive pentru care doriţi să aduceţi aurul în ţară: primul este că vă aşteptaţi cumva să vină nişte sancţiuni asupra României şi s-ar putea pune sechestru pe activele din afara graniţelor. Sper că PSD nu anticipează un astfel de scenariu şi nu anticipaţi să faceţi nişte lucruri atât de grave cât să necesite sancţiuni internaţionale împotriva României. Al doilea motiv ar fi să-l vindeţi pe şest", a arătat el, precizând că USR votează împotrivă.

Deputatul USR Cosette Chichirău a susţinut că proiectul va pica la CCR. "Acest proiect va pica la CCR pentru că încalcă tratatul de funcţionare a UE, articolul 130", a spus ea.

Şi liderul deputaţilor UDMR, Attila Korodi, a anunţat că nu susţine proiectul.

"Grupul UDMR nu va vota această lege. Credem că dezbaterile nu au conturat o abordare care să aducă aproape poziţia BNR şi a majorităţii parlamentare, sunt lucruri care se leagă şi de elemente raţionale cu privire la rezerva de aur, dar şi elemente simbolice. Grupul UDMR va vota împotrivă", a afirmat Attila Korodi.

Deputatul PMP Marius Paşcan a menţionat că rezerva de aur trebuie să rămână la Londra pentru că reprezintă o garanţie pentru ţară.

"Există un curent politic care bântuie astăzi Europa, implicit şi România, naţionalism-populismul, un curent cât se poate de periculos şi găunos pentru că nu are nicio legătură cu realitatea. Una e să fii naţionalist şi să te preocupe stabilitatea ţării tale, bunăstarea cetăţenilor săi, şi alta e să o şubrezeşti din temelii, adică să o distrugi economic, să o îndatorezi pe zeci de ani de acum încolo, să aduci inflaţie, să creezi o ţară absolut instabilă, în derivă şi care este în vizorul UE, care ar trebui într-un fel sau altul să ne gireze evoluţia democratică în continuare. Şi acest proiect se înscrie în această categorie populistă, fără niciun fel de legătură cu realitatea. Această rezervă a României în afara ţării are acest rol, care nu poate fi gândit emoţional, are rolul de a fi o ancoră de stabilitate, o garanţie în perioade de turbulenţe economice, de criză geopolitică, ea oricând poate fi convertită într-o valută de folos ţării, influenţează indiscutabil ratingul de ţară, este o garanţie pentru cei care ne monitorizează", a spus Paşcan.

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că orice stat are dreptul să îşi ţină în ţară averea.

"Fiecare stat încearcă să îşi ţină în ţară avuţiile. Din păcate pentru România, noi nici până la această dată nu ne-am recuperat tezaurul care se află în Rusia din perioada dinainte de război. (...) Nu văd care e problema să aducem rezerva de aur în România. Din moment ce ne permitem să facem acest lucru, ne permitem să-l depozităm. Nu este neapărat de cât ne costă depozitarea la Londra, ci cred că este şi o chestiune de naţionalism să avem în ţară rezerva de aur", a menţionat Vasilescu.

Deputatul Alexandru Băişanu a precizat în timpul dezbaterilor că ALDE s-a răzgândit şi susţine iniţiativa legislativă.

"Discutam să ne abţinem de la acest vot, dar ne-am hotărât să votăm pentru că am văzut două partide care se opun, USR şi ştim clar că acolo există deputaţi care nu au nicio legătură cu interesul acestei ţări şi al acestui neam, ci al altora, şi al doilea partid, UDMR, reprezentat de deputaţii maghiari, care se opun. În momentul acesta, sunt hotărât să votez 'da' numai pentru aceasta. Dacă ei se opun înseamnă că ştiu ei de ce se opun. Dacă va pica la CCR e dreptul CCR să stabilească, dar BNR nu este stat în stat, Parlamentul este cel care hotărăşte şi destinele aurului românesc şi ale Băncii Naţionale şi celorlalte instituţii ale statului", a afirmat el.

Deputaţii au adoptat, miercuri, proiectul de lege iniţiat de parlamentarii social-democraţi Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae privind statutul Băncii Naţionale a României, care vizează limitarea rezervelor de aur ale ţării din străinătate.

Decizia a fost luată cu 165 de voturi favorabile, 90 împotrivă şi trei abţineri.

