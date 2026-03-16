Social-democrații susțin că au găsit și sursa de finanțare: banii din TVA de pe urma creșterii prețului la carburanți. Liderii PNL și USR au decis însă să nu voteze niciun amendament la buget așa că PSD s-ar putea baza doar pe sprijinul AUR pentru a aduna voturile necesare.

PSD vrea să modifice bugetul fără să mai respecte acordul dat deja în coaliție și a depus amendamente în Parlament.

Astfel, social-democrații vor ca de ajutoarele pentru pensionari să fie date celor cu venituri de până în 3.000 de lei. În buget, Guvernul a prins bani doar până la pragul de 2.574 de lei.

PSD vrea să crească și sumele oferite copiilor cu dizabilități și celor din familii sărace. Iar plata contribuției la sănătate ar urma să fie eliminată pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului, veteranii de război, dar și pentru personalul monohal.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Noi am mers în coaliție și am spus aceste lucruri de nenumărate ori, am insistat, am anunțat, am spus că nu vom renunța. Trebuie să fie un buget al coaliției. Adică nu trebuie să fie doar un buget de dreapta. Atâta timp cât vrei ca PSD să facă parte din această coaliție.”

Aceste măsuri ar avea un impact suplimentar de 1,6 miliarde de lei, pe lângă cele 1,7 miliarde bugetate de Ministerul Finanțelor.

Iar banii - susțin social democrații - ar urma să fie acoperiți din datoriile recuperate de la firmele care nu au plătit contribuția la pensie a angajaților, dar și din colectarea TVA de pe urma majorării prețului la carburanți. Asta, deși, chiar ministrul PSD al Energiei, a prezentat recent scenarii de plafonare sau chiar de reducere a prețurilor.

Cei de la PNL îi atrag atenția lui Sorin Grindeanu că încalca astfel protocolul coaliției.

Mircea Abrundean, președintele Senatului, PNL: „Eu cred că orice amendament ar trebui discutat în coaliție, așa cum prevede protocolul coaliției, de altfel, din moment ce bugetul a trecut de Guvern în această formă pare puțin ciudat să vorbim despre astfel de amendamente”.

De altfel, când au format coaliția, cei patru lideri de la putere au semnat că „nu se va iniția sau vota un amendament care presupune creșteri de cheltuieli fără acordul prealabil al conducerii Coaliției".

Iar Constituția spune că, „nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.

USR nu crede în soluțiile găsite de PSD.

Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR: „E foarte multă ipocrizie, o regăsim în zilele acestea la PSD. Avem un copil răsfățat, care e obișnuit să se joace cu cifrele”.

După protestele din județele conduse de maghiari, UDMR trebuie să aleagă de ce parte se situează.

În paralel, cei din AUR au depus și ei mai multe amendamente. Unul seamănă cu cel propus de PSD și anume scutirea CASS pentru aceleași categorii. Cei de la AUR nu exclud chiar o alianță cu PSD pentru votarea unor amendamente.

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR: „L-am sunat pe dl. Câciu. Dacă vor să susținem restul amendamentelor, să le spunem ce amendamente avem și noi și care necesită susținere”.

Calculele arată că deși au cei mai mulți aleși, social-democrați nu-și pot trece de unii singuri amendamentele.

Miercuri, bugetul se va dezbate în plenul reunit al celor două camere, iar joi va avea loc votul final.

Corespondent PRO TV: „De mai bine de o oră, miniștrii din Guvernul condus de Ilie Bolojan au început să vină rând pe rând la comisiile de specialitate pentru a-și prezenta fiecare în parte bugetele portofoliilor pe care le conduc. Primul care a deschis seria a fost ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au urmat cel al Economiei, Irineu Darău, ministerul Dezvoltării, Cseke Attila, iar ceva mai devreme a fost în fața comisiei de Muncă, Florin Manole. Se întind aceste discuții până în jurul orei 22. Marți, însă, ne așteptăm o zi complicată. Asta pentru că de la ora 9 vor începe dezbateriile generale în comisia de buget.

Apoi, de la ora 11 până a doua zi la prânz vor fi pe masă amendamentele depuse de partide. Iar aici ne așteptăm la un val de contre intre parlamentari. Miercuri, la ora 16, plenul celor două camere se vă reuni pentru dezbateri cu toți cei 463 de parlamentari. Iar votul final asupra legii bugetului de stat se vă da joi”.