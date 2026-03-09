Muraru a afirmat, luni, că România este ”prizoniera şantajului politic al PSD” şi că refuzul acestui partid de a vota bugetul de stat ”ne costă miliarde de lei şi riscă să arunce ţara în colaps financiar”.

”PSD a blocat bugetul de stat şi încearcă acum, printr-un exerciţiu de ipocrizie cinică, să rescrie această realitate, transferând responsabilitatea către ceilalţi parteneri de guvernare. Ţara este ţinută prizonieră exclusiv din cauza opoziţiei PSD faţă de propriile angajamente asumate în coaliţie”, a afirmat Alexandru Muraru.

Potrivit acestuia, reforma administraţiei publice, tăierea privilegiilor şi a pensiilor speciale, disciplina bugetară şi modernizarea aparatului de stat reprezintă urgenţe naţionale care sunt dinamitate de calculele electorale ”meschine” ale social-democraţilor.

”Costul concret al şantajului PSD este devastator şi se măsoară în bani pierduţi zilnic de români. România funcţionează pe avarie (regula 1/12). Autorităţile locale nu pot contracta fonduri europene, primăriile nu pot lansa achiziţii esenţiale, iar şantierele riscă să fie oprite”, a afirmat Muraru, potrivit News.ro.

Liderul PNL Iaşi consideră că fiecare zi de întârziere a bugetului înseamnă miliarde de lei în plus la plata datoriilor.

”Aceştia sunt bani tăiaţi direct de la marile proiecte de infrastructură, cum este Autostrada A8 (Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş), sau de la construirea de noi unităţi medicale, cum este Spitalul Regional de Urgenţei de la Iaşi”, a declarat Alexandru Muraru.

Liberalul susţine că actuala coaliţie trebuie să agreeze bugetul României, nu bugetul electoral al unui singur partid.

”România are nevoie de responsabilitate politică, nu de dublu discurs şi de muniţie oferită gratuit partidelor extremiste. Dacă PSD doreşte cu adevărat stabilitate, primul pas este simplu şi obligatoriu: să susţină consecvent la vot ceea ce agreează la masa guvernării. Orice altă atitudine este un sabotaj la adresa economiei naţionale”, a adăugat Muraru.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că, duminică, va avea loc şedinţa Consiliului Politic Naţional, pentru a se decide poziţia partidului cu privire la buget.

Forma finală a proiectului de buget este discutată luni de premier şi de ministrul Finanţelor cu liberalii din comisiile parlamentare de buget-finanţe şi de administraţie, afirmă surse liberale, care precizează că proiectul este concentrat pe sprijinirea investiţiilor, dar care vizează şi evitarea intrării în incapacitate de plată a Primăriei Capitalei.