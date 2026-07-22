Conform sondajului, fostul comandant-șef al armatei ucrainene și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie Valeri Zalujnîi, se află pe primul loc, cu un nivel de încredere de 70%. El este urmat de vicepremierul și noul ministrul Transformării Digitale (recent demis din fruntea Apărării), Mihailo Fedorov, cu 65%, și de șeful serviciului de informații militare (GUR), Kirilo Budanov, cu 62%, potrivit Nexta, publicație independentă din Belarus cu sediul în Varșovia, Polonia.

Astfel, președintele Volodimir Zelenski ocupă poziția a patra, fiind creditat cu un nivel de încredere de 59%.

Cea mai spectaculoasă evoluție este cea a lui Mihailo Fedorov, al cărui nivel de încredere a crescut de la 35% la 65% într-o singură săptămână, potrivit sondajului.

În schimb, încrederea în fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a scăzut semnificativ, de la 39% la 23%.

Sondajul a fost realizat de Rating Group în perioada 20-21 iulie 2026.