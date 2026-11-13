„Nu e șeful meu”, a scris judecătoarea Moroșanu pe Facebook.
Reacția sa a venit după ce președintele Dan și-a argumentat, joi seara, decizia de a-i interzice accesul la conferințele de presă de la Cotroceni, în mandatul său, jurnalistului Ovidiu Vanghele, invocând demnitatea funcției: „Pentru că eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român – adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari, judecători. Și nu pot să accept că vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat. Pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și a autorității statului român.”
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