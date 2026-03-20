„Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a cerut în plenul Parlamentului respectarea legii pensiilor şi indexarea acestora conform prevederilor legale, însă coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR a respins amendamentul şi a ales să ignore legea în detrimentul a milioane de pensionari”, anunţă AUR într-un comunicat.

De precizat că și anul trecut, în 2025, Puterea (coaliția PSD-PNL-USR-UDMR și minorități naționale) a înghețat pensiile și salariile bugetare.

„Doamnelor şi domnilor parlamentari, vă rugăm să votaţi asupra unei chestiuni de principiu, şi anume dacă este normal, principial şi moral să se aplice o lege în vigoare, legea pensiilor, şi să se indexeze pensiile în acord cu prevederile legale sau, dacă preferaţi, să aplicaţi un şir de ajutoare ad hoc”, a subliniat Petrişor Peiu.

Senatorul AUR a avertizat că votul reprezintă o alegere clară între statul de drept şi arbitrarul guvernării, argumentând că ”este un vot asupra ideii de normalitate într-un stat democratic, care ar trebui să fie guvernat de legi, nu de decizii luate după bunul plac al Guvernului” şi că „este vorba de a decide între aplicarea unei legi care înseamnă predictibilitate pentru 5 milioane de oameni şi oferirea posibilităţii Guvernului de a lua decizii anuale în mod arbitrar”.

”Cu toate acestea, majoritatea parlamentară a ales să respingă amendamentul şi să înlocuiască drepturile legale ale pensionarilor cu măsuri discreţionare, menţinând un sistem lipsit de predictibilitate”, acuză AUR, care consideră că în urma acestui vot, ”coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR a blocat indexarea pensiilor conform legii şi a demonstrat că preferă să conducă prin decizii arbitrare, în loc să respecte drepturile clare ale românilor”.