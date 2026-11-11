Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat miercuri că dezamăgirea lui faţă de Nicuşor Dan este mai mare decât dezamăgirea faţă de Klaus Iohannis în al doilea mandat, pentru că „este un preşedinte care şi-a bătut joc de alegătorii care i-au acordat încredere”, scrie News.ro.

„Dezamăgirea mea faţă de Nicuşor Dan este mai mare decât dezamăgirea faţă de Klaus Iohannis în al doilea mandat, dar poziţia mea e publică, cunoscută m-am exprimat public pe tema asta. Cine şi-ar fi putut imagina că un preşedinte poate să încalce aproape toate angajamentele pe care le-a luat în faţa oamenilor, în momentul în care le-a cerut votul, să devină complicele PSD şi al tuturor forţelor care îşi doresc privilegii şi control nedemocratic asupra societăţii româneşti şi asupra punctelor strategice din societatea românească?”, a declarat preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban.

El a arătat că „Nicuşor Dan este un preşedinte care şi-a bătut joc de alegătorii care i-au acordat încredere”.