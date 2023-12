O postare marca Grapini provoacă o mișcare bizară pe Facebook. ”Iubesc să fac pregătirile pentru Paște de Crăciun”

Maria Grapini, europarlamentara celebră pentru textele sale puerile și pline de greșeli, îi amuză pe români și de Crăciun, printr-o nouă bijuterie de umor absurd involuntar.

”Seara buna! Iubesc sa fac pregatirile de Craciun. Azi mi-am amintit reteta de biscuiti pe care o folosea mama si am facut cozoaci dupa reteta personala????”, sună postarea de pe 22 decembrie, descoperită de cei de la Hotnews.

Continuarea este una neașteptată, dar pe deplin meritată de exotica politiciană PUSL.

Astfel, internauții au început să facă postări asemănătoare, în care parodiază mesajul transmis de Maria Grapini scriind despre lucruri care nu au nicio legătură între ele.

„Seară bună! Iubesc să fac pregătirile de Crăciun. Azi mi-am amintit că trebuia să plătesc abonamentul la Orange și am sunat la mecanic să văd cum mai e mașina”.

”Bună seara! Iubesc să fac sarmale de Crăciun! În seara asta mi-am amintit că n-am ciorapi de revelion și m-am dus să cumpăr mâncare la câini”.

”Buenas tardes! Iubesc să fac pregătirile de Crăciun. Azi mi-am amintit să cumpăr cremă pentru protecție solară pentru ziua de plajă de mâine”.

”Seara bună! Iubesc să fac pregătirile de Crăciun. Azi mi-am amintit unde am pus CD.ul de colinde și m-am uitat la Games of Thrones”.

”Bună seara! Iubesc să fac pregătirile de Crăciun. Azi mi-am amintit că pentru asta trebuie să și cumpăr un brad. Bine că nu am pisică”.

”Bună seara! Azi mi-am amintit că am vase de spălat, le-am spălat după rețeta bunicii. E gata când nu mai unt. Sărbători cu bine. #fairy”.

”Bună seara. Iubesc să fac pregătirile pentru Paște de Crăciun. Joi am vopsit ouă. Am făcut sarmale, cozonaci. Azi am aflat că sărbătoarea nu pică duminică, precum Paștele. Și am rămas bulversat. Încă o zi liberă pentru bugetari?”.

”Bună seara. Iubesc să schimb anvelopele de vară cu cele de iarnă. În seara asta mi-am amintit că rămăsese o poșetă în coșul de cumpărături la un magazin online și am făcut o comandă de pantofi”.

”Seară bună! Iubesc sa fac pregătirile de Craciun. Azi mi-am amintit că doamna e europarlamentar și am fost să iau varza pentru sarmale :)”.

”Iubesc sa fac pregătirile de Crăciun. Eu chiar am framântat deja aluatul pentru 4 cozonaci. Cozonaci Babka. Insiropați cu vin ars. Îi termin abia mâine. Îi dau pe toți 4 pe o Tesla. Am spălat și mașina mea, ieri. Și am luat și fântâna de apă pisicii”.

Maria Grapini s-a afirmat de-a lungul timpului exclusiv prin capabilitățile sale speciale de comunicare, în jurul cărora s-a creat un veritabil folclor urban.

A inventat țara ”Letiția” și s-a felicitat singură pe Facebook

Europarlamentara PUSL a inventat, printre alte zeci de isprăvi, țara ”Letiția” și s-a felicitat singură pe Facebook printr-o postare despre ea însăși, la persoana a III-a.

Lista gafelor și a greșelilor gramaticale marca Grapini este însă impresionantă. Într-un mesaj care se voia emoționant, Maria Grapini a scris în ziua în care fiul ei împlinea 39 de ani că i-a dat viață ”în urmă cu câteva ore”, iar exemplele pot continua.

Inginerul textilist Maria Grapini este europarlamentar al României din 2012, când a fost aleasă pe lista USL, din partea Partidului Conservator al lui Dan Voiculescu. Ulterior a fost preluată de PSD, partid care a pus-o și ministru delegat pentru IMM-uri.

În prezent, Grapini este europarlamentar PUSL, partid fondat tot de Dan Voiculescu, în care președinte executiv este Cristian Popescu Piedone, controversatul politician achitat pentru moartea celor 65 de tineri din tragedia de la Colectiv.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 24-12-2023 13:36