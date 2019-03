VIDEO viral: Maria Grapini încearcă să vorbească în engleză: ”Nu au suficient șofer”

Euractiv

Maria Grapini i-a amețit pe jurnaliștii străini de la Parlamentul European, după ce a încercat să explice, în limba engleză, problemele șoferilor din România.

Recitalul Mariei Grapini în engleză a început în timpul unei dezbateri despre salariile din România în comparație cu cele din Uniunea Europeană.

Europarlamentarul român s-a apucat să vorbească despre situația șoferilor din România, spunând că au salariul 2.700, fără a preciza moneda.

La un moment dat, un jurnalist n-a mai rezistat și se aude cum spune că va avea nevoie de traducere pentru a înțelege ce a vrut să spună Maria Grapini și în ce limbă a vorbit.

Maria Grapini va candida și în acest an la europarlamentare, pe listele PSD.

Traducerea exactă a discursului Mariei Grapini:

”Am fost 30 de ani antreprenor. Știu exact ce este filosofia pentru antreprenor. Este necesar să avem o relație foarte bună cu muncitorii noștri. Cred în antreprenor, România, Bulgaria, Polonia, pentru că acum sunt plânsete în țara noastră. Nu au suficient șofer. Când nu au suficient șofer, e foarte important să luăm șofer.

Ok, în România nu este salariul foarte bun pentru șofer. Știți ce salariu are un șofer? 2.700. Am discuție astăzi cu asociația ACTE, pentru transport camioane, și să îmi spuneți, vă rog, nu e corect când este folosit acest argument: nu e foarte bun salariu. Salariul este subsidiaritate. Fiecare țară are posibilitatea de a creat un standard pentru salarizare. Ok, vrem protecția socială pe șoferi, dar nu distrugând companiile, pentru că nu avem companii, nu avem muncitori. Este o filosofie simplă. Avem muncitori când avem companii. Am nevoie de ”sechiuri” de parcare.”

