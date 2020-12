Maria Grapini anunță public că va da în judecată Times New Roman. Afirmațiile care au deranjat-o

Maria Grapini se declară gata să acționeze în judecată site-ul de umor Times New Roman, după o postare satirică la adresa ei.

Maria Grapini este europarlamentar PSD și este cunoscută pentru exprimările sale „originale” care au stârnit valuri de ironii în online.

Maria Grapini a comentat, în nume propriu, prin contul personal de Facebook, sub postarea TNR de pe rețeaua de socializare. Prin postare era promovat un articol de pe site-ul Times New Roman, de satiră și umor, potrivit specificului declarat al publicației online.

„La orgia gay din Bruxelles era și Grapini, care a înțeles că e concert de orgă” este intitulat articolul incriminat, la care Maria Grapini a reacționat, spunând că-i va da în judecată pentru „știri false”.

„Daca nu veti sterge aiureala postata si nu veti dezmiti va voi da in judecata! Stiti bine ca exista lege pentru stiri false”, a comentat Grapini pe pagina de Facebook a TNR. N.R. Greșelile de ortografie îi aparțin Mariei Grapini.

Ulterior, TNR a publicat o reacție pe contul de Facebook, deasupra unui screenshot al postării inițiale. „Prin prezenta dăm o dezmiţire, ca să nu ne vedem l-a tribulan” - în același stil care se vrea umoristic.

Conținutul original care a deranjat-o pe Maria Grapini

„Noi detalii ies la iveală despre orgia gay de la Bruxelles. Surse din poliția belgiană au dezvăluit că singura femeie care a participat la orgie a fost europarlamentarul român Maria Grapini, însă din cu totul alte motive decât cele ale celorlalți participanți.

„Eu am venit pentru un concert de orgă aici”, le-a spus Grapini polițiștilor belgieni. ”Eu am auzit că aici se ține o orgie și am considerat că va fi un concert special, care nu trebuie ratat. Adică un concert nu doar cu o singură orgă, ci cu mai multe. Mai multe orgi, deci o orgie. Sunt extrem de dezamăgită că poliția a anulat orgia.“

„Dar nu mă las“, a promis europarlamentarul român. „O să cumpăr eu vreo două-trei orgi și o să fac orgie la mine acasă în fiecare seară. Dacă alții au voie să asculte muzică la boxe, am și eu dreptul să fac orgie la mine acasă. Și o să-i chem la orgie pe copiii și nepoțeii mei, că sigur le place orga și lor”.