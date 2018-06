O membră USR susține că a fost hărțuită de poliție: ”Sunteți îmbrăcată provocator”

Facebook.com

O membră USR acuză că a fost hărțuită de poliție în Gara de Nord unde strângea semnături pentru campania "Fără penali în funcţii publice".

Denisa Neagu, inginer şi membru USR, a relatat pe Facebook că în timp ce se afla în Gara de Nord, unde strângea semnături pentru campania USR ”Fără Penali în funcţii publice”, a fost abordată de mai mulţi paznici şi poliţişti care i-au cerut să plece. Un poliţist i-a transmis că tricoul cu mesajul "Fără penali în funcţii publice" este ”provocator”.

Incidentul a fost relatat şi de deputatul USR Cristian Ghinea. Reprezentanţii poliţiei au anunţat că poliţiştii în cauză sunt cercetaţi disciplinar, potrivit ziare.com. Denisa Neagu nu a depus plângere.

"Priviți această poză. Ea este Denisa Neagu. Denisa este inginer. La job, Denisa proiectează mașini. În rest, Denisa este membru USR și azi strângea semnături pentru #FaraPenali în Gara de Nord. Priviți această poză: opt hăndrălăi o hărțuiesc pe Denisa și o împiedică să vorbească cu restul românilor. Ce face USR e să aducă democrația la firul ierbii. Denisa este eroina mea." a scris deputatul USR pe contul de Facebook.

Redăm mai jos mesajul publicat de Denisa Neagu:

”Acum că am ajuns acasă, observ că pățania mea de azi nu a trecut neobservată. Fotografia a făcut-o un cetățean care a venit să semneze și mi-a zis că a surprins momentul. Nu îi știu numele, dar îi mulțumesc!

Nu e prima dată când sunt flancată de polițiști, dar e prima dată când eram singură.

Povestea e scurtă: inițial au venit paznicii și mi-au cerut să plec. Am întrebat de ce și mi-au zis că ”așa a zis șefu” (șeful Gării, nu cel de la firma de pază). Am refuzat, spunându-le drepturile mele de cetățean și cerând să îmi spună în baza a ce mi se cere să plec (lege, hotărâre, regulament). Au spus ca ei nu știu, șefu știe. Așa că am zis că refuz să plec până nu vine șefu să îmi spună ce lege încalc.

Apoi au zis ca vor chema poliția. Le-am zis ok, îi aștept, dar tot aștept răspunsul la întrebare.

Au venit și polițiștii în max 2 min (mare vigilență, azi la S3 au fost solicitați de o colegă și nici după 2h nu ajunseseră).

Aceeași placă, deci nu mai repet.

În schimb, cateva merită menționate:

- Politistul: Haideți mai într-o parte că aici nu e aer (Gara e în aer liber).

- Eu: ok, dar eu nu părăsesc Gara până când nu apare șefu să îmi spună ce lege încalc. Sau poate știti dvoastră, doar sunteți polițist.

- Polițistul: Păi nu e lege, poate un regulament.

- Eu: ok, atunci arătați-mi-l și plec.

- Polițistul: domnișoară, noi ne facem datoria. Trebuie să părăsiți Gara.

- Eu: De ce? E spațiu public și am voie să strâng semnături aici, e un drept constituțional.

- Polițistul: dar nu aveți voie. Mai sunteți îmbrăcată și provocator. Nu puteați să vă îmbrăcați altfel?

- Eu: dar de ce să mă îmbrac altfel? Asta e tricoul inițiativei, vreau să îl port.

- Polițistul: poate, dar provocați. Dacă vine vreun din asta și vă ia la bătaie?

- Eu: păi să vină, atunci vă chem pe dvoastră să vă faceți datoria și să mă apărați.

- Polițistul: păi dvoastră l-ați provocat.

......

- Polițistul: știți că pot să vă scot de aici dacă vreau?

- Eu: cum? Dacă nu îmi spuneți baza legală refuz să plec, e spațiu public.

- Polițistul: vă duc la secție și vă legitimez.

- Eu: nu aveți voie. La secție mă duceți doar daca refuz să mă legitimez, lucru care nu s-a întâmplat.”

Membrii USR, alături de voluntari implicaţi din toată ţara, au început să strângă semnături începând din 31 martie. După strângerea celor 500.000 de semnături, proiectul şi expunerea de motive se vor înregistra, ulterior, în Parlament, potrivit Agerpres.

Iniţiativa "Fără Penali în funcţii publice", iniţiată de USR, propune ca articolul 37 din Constituţie, care reglementează dreptul de a fi ales, să fie completat cu un nou alineat, având următorul conţinut: "Nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării."

Interdicţia este una temporară, ce ar urma să înceteze odată cu intervenirea reabilitării, amnistiei post condamnatorii sau dezincriminării infracţiunii, adică situaţiile care, potrivit legislaţiei penale, conduc la eliminarea tuturor consecinţelor rezultate din condamnare. Jurisprudenţa CEDO şi tratatele internaţionale la care România este parte nu permit interzicerea permanentă a dreptului de a fi ales.

