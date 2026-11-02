Ea ar fi obținut aproximativ 58% din voturi, în timp ce contracandidatul său, fostul premier interimar Andrei Ghiurov, a fost creditat cu aproape 39%. Acesta și-a recunoscut înfrângerea și a declarat că rezultatul trebuie respectat.

Dacă va fi confirmată de rezultatele oficiale, Iotova va deveni prima femeie aleasă în funcția de președinte al Bulgariei. În vârstă de 62 de ani, ea a preluat interimar funcția în ianuarie, după demisia lui Rumen Radev.

Iliana Iotova s-a născut pe 24 octombrie 1964. În noiembrie 2016, a fost aleasă vicepreședintă a Bulgariei, alături de Rumen Radev. Pe 19 ianuarie 2017, cei doi au depus jurământul în fața Adunării Naționale, iar pe 22 ianuarie și-au preluat funcțiile pentru un mandat de cinci ani. În noiembrie 2021, Rumen Radev și Iliana Iotova au fost realeși pentru un al doilea mandat în funcțiile de președinte și vicepreședinte, notează bTV.

Ghiurov, contracandidatul ei, a mulţumit cetăţenilor care au votat, inclusiv celor care au susţinut alţi candidaţi, precum şi familiei sale, colegului său de campanie pentru funcţia de vicepreşedinte, Georgi Kandev, comitetului de iniţiativă şi partidelor politice care au susţinut lista lor electorală. De asemenea, i-a felicitat pe câştigătorii alegerilor.

Adresându-se susţinătorilor care ar putea fi dezamăgiţi de rezultat, el a afirmat că eforturile lor nu au fost în zadar şi că lucrurile bune abia urmează. „Am creat o platformă cu adevărat bună, pe care se poate construi în continuare”, a spus Ghiurov.

Ghiurov a recunoscut că nu se aşteptase la o diferenţă atât de mare şi a declarat că echipa sa va examina mai întâi datele înainte de a efectua propria analiză. El a acceptat rezultatul, în ciuda discrepanţelor dintre sondajele la ieşirea de la urne şi numărările paralele ale voturilor, adăugând că obiectivul iniţial al campaniei, acela de a-şi extinde sprijinul, fusese atins.

„Aşa au votat cetăţenii bulgari”, a spus el, subliniind că rezultatele trebuie acceptate aşa cum sunt.

El a atribuit înfrângerea eşecului campaniei sale de a stabili agenda în jurul problemelor ridicate în cadrul întâlnirilor cu cetăţenii. Cu toate acestea, el a afirmat că campania şi-a atins scopul de a oferi o alternativă pentru Bulgaria, rezultatele din primul tur demonstrând că a reuşit să ajungă la un public mai larg.

„Lupta nu se încheie odată cu aceste alegeri”, a mai spus Kandev, felicitându-i pe câştigători şi îndemnând cetăţenii să rămână vigilenţi şi să verifice dacă promisiunile făcute în timpul campaniei au fost îndeplinite. El şi-a încheiat declaraţiile cu o rugăciune pentru Bulgaria.