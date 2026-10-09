Luca Niculescu a declarat, vineri seară, la Digi 24, că aderarea României la OCDE este „proiectul său de suflet”, scrie News.ro.

„Este clubul ţărilor democratice dezvoltate (...) Îţi aduce investiţii, îţi aduce o guvernare mai bună, este cea mai bună şcoală de guvernare care există în lume. S-au făcut peste o sută de reforme în România în cadrul acestui proces de aderare şi, foarte important, şi poate că acesta a fost unul dintre motivele pentru care domnul Nicuşor Dan s-a gândit la mine, am lucrat împreună cu echipa de la Ministerul Afacerilor Externe, am lucrat cu aproximativ toate partidele politice, cu toate instituţiile din România”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a precizat că în clipa de faţă sunt opt state care aspiră să intre în OCDE: „România este primul dintre ele care practic a terminat procesul de aderare. Tehnic vorbind, suntem gata, mai este un mic detaliu pe care trebuie să îl rezolvăm şi pe care îl vom rezolva, dacă vom avea guvern va fi ceva mai simplu”.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) este cel mai important proiect de ţară după integrarea în NATO şi Uniunea Europeană.

OCDE reuneşte 38 de state, printre cele mai dezvoltate din lume din punct de vedere economic.

„Organizaţia s-a impus de-a lungul deceniilor drept un for economic strategic, al cărui obiect de activitate îl reprezintă colectarea, analizarea, diseminarea şi urmărirea punerii în practică a celor mai bune politici publice – în măsură să asigure creşterea economică, prosperitatea şi dezvoltarea durabilă în rândul statelor membre şi la nivel global”, arată MAE.