Mircea Abrudean a fost întrebat la Senat pe cine se va baza Partidul Național Liberal în Parlament, dacă rămâne într-un guvern minoritar cu Uniunea Salvați România şi Uniunea Democrată Maghiară din România.

”Sunt foarte multe scenarii care pot fi luate în calcul. Scenariul unui guvern minoritar cred că este ultimul pe care ni l-am dori, pentru că acesta ar accentua şi mai mult instabilitatea politică. Un guvern minoritar este un guvern care nu poate lua decizii aşa cum ar trebui să le ia, neavând o majoritate parlamentară în spate. Deci nu poate să continue reformele, nu poate să facă ceea ce şi-a propus şi a fost mandatat să facă. Aşa că n-aş vrea să vorbesc foarte mult despre acest scenariu, pentru că nu este de dorit”, a spus Abrudean.

Poziția față de o posibilă demisie a premierului

El a menţionat că premierul Ilie Bolojan s-a pronunţat şi asupra unei demisii din funcţie. ”Nu cred că are vreun motiv să-şi dea demisia. Nu cred şi a spus-o şi dumnealui”.

Despre demisia miniştrilor Partidul Social Democrat, Mircea Abrudean a explicat că există mecanisme constituţionale şi există o perioadă de interimat care va funcţiona, de 45 de zile maxim.

”Sigur, guvernul nu are puteri depline, după cum ştim. Am mai avut această situaţie de câteva ori în ultima perioadă, de aceea spun că nu cred că este de dorit acest lucru, în contextul internaţional pe care îl traversăm, dar orice e posibil, din păcate. Aşa că rămâne de văzut, iar decizia cu privire la ce face PNL în continuare, aşa cum am spus, o va lua Biuroul Politic Naţional, dacă va fi cazul”, a subliniat Abrudean.

Preşedintele Senatului a explicat că, în cadrul în care PSD îşi retrage miniştrii din guvern, premierul va fi obligat să ceară un vot de încredere în Parlament, după interimatul de 45 de zile, care poate să fie 45 de zile sau poate să fie mai puţin.

”Dacă vom ajunge în această situaţie, cu siguranţă va fi nevoie de un nou vot în Parlamentul României, pentru că se schimbă structura guvernului. Aşa că tot în Parlament vom ajunge”, a mai spus Abrudean.