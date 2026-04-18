Într-un răspuns pentru Știrile Pro TV, guvernatorul a negat acuzațiile. Ministrul Mediului îl acuză pe guvernatorul Deltei Dunării de abuz de putere și conflict de interese. Acesta ar fi creat o direcție specială în instituție și s-ar fi pus singur director. În plus, mai spune Ministrul, ar fi blocat intenționat fonduri pentru digitalizarea Deltei, deși actele ar fi fost pregătite, și ar fi trimis controale repetate la aceiași operatori în scop de intimidare.

Vineri seară, premierul Ilie Bolojan a decis schimbarea din funcţie a guvernatorului Bogdan Bulete, cel care ocupa această funcție din 2023.

Bogdan Bulete ne-a transmis că neagă acuzațiile venite din partea ministrului, că nu a blocat proiectele și nici nu și-a făcut o instituție proprie. Mai mult, acesta ne-a transmis și că o să ia măsuri pe cale legală.