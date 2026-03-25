De asemenea, parlamentarii o acuză de „eşecul criminal de management în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa” şi se referă la „dezastrul gropilor de gunoi şi ruşinea Europei”. Iderul USR, Dominic Fritz a transmis că Diana Buzoianu „deranjează pentru că face curăţenie”.

Grupul PACE – Întâi România anunţă, miercuri, depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Documentul se intitulează „Diana Buzoianu, comisarul roşu-verde al setei şi întunericului. Cum a instaurat Bolşevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele şi pădurile României” şi o acuză, între altele, pe şefa de la Mediu că „a devenit o fortăreaţă a blocajului”.

„Asistăm la un spectacol al absurdului care frizează trădarea de ţară. În plină criză energetică mondială, când fiecare megawatt produs pe teritoriul naţional înseamnă independenţă şi facturi mai mici pentru români, Ministerul Mediului a devenit o fortăreaţă a blocajului”, susţin semnatarii moţiunii, referindu-se la proiecte energetice „blocate de studii de impact care par scrise nu pentru protejarea naturii, ci pentru protejarea importurilor de energie scumpă”.

Semnatarii moţiunii reamintesc de „eşecul criminal de management în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa” şi se referă la „dezastrul gropilor de gunoi şi ruşinea Europei”.

Parlamentarii Opoţiziei au anunţat că moţiunea se va dezbate şi vota în Plenul Parlamentului, de luni, de la ora 16.00.

Reacția USR după noua moțiune împotriva Dianei Buzoianu

Liderul USR, Dominic Fritz, a reacţionat la scurt timp după depunerea moţiunii.

„Extremiştii au depus o nouă moţiune împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Probabil sunt supăraţi pentru că ea le-a explicat săptămâna trecută că nu le creşte bărbăţia dacă ţipă şi jignesc. Apărătorii mafiilor lemnului şi plajelor se dau mari patrioţi, dar cine-i mai crede?”, a scris, Fritz pe Facebook.

Potrivit acestuia, „Diana Buzoianu deranjează pentru că face curăţenie”.

„Deranjează pentru că ne arată ce e patriotismul adevărat - cel care se luptă pentru oameni şi pentru comorile naturale ale României, nu pentru privilegiaţi. Şi bineînţeles că deranjează pentru că e o femeie tânără care nu se lasă intimidată”, a mai trransmis liderul USR.

Diana Buzoianu a fost vizată de mai multe moţiuni de la preluarea portofoliului, una dintre ele fiind chiar adoptată de către Senat cu voturile PSD, social-democraţii fiind acuzaţi atunci de încălcarea protocolului Coaliţiei.