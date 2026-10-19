Ministrul desemnat al Energiei a anunțat ce va face cu controversatul proiect al mini-reactoarelor nucleare de la Doicești

Chisăliță a declarat că, înainte de a lua o decizie, acest proiect trebuie să fie analizat într-un mod corespunzător.

"Cred că acolo trebuie să fie o analiză complexă şi, ulterior, trebuie să se ia o decizie faţă de ceea ce înseamnă acest complex. În acelaşi timp, din punctul meu de vedere, cred că noile tehnologii, inclusiv în domeniul nuclear, sunt elemente pe care trebuie să le avem în vedere, doar că ele trebuie să se bazeze pe competitivitate, pe evaluări tehnico-economice reale, pe un element real de a fi sustenabil în piaţă. Cu siguranţă, trebuie făcută o analiză", a spus Chisăliţă, potrivit Agerpres.

Membrii comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor şi Senat au avizat pozitiv mandatul de ministru al Energiei pentru Dumitru Chisăliţă, în cadrul audierilor din Parlament.

Din totalul parlamentarilor prezenţi, s-au acordat 39 de voturi "pentru", opt voturi "împotrivă”, fiind consemnată şi o abţinere.

Dezbaterile au avut loc în prezenţa membrilor din Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, şi Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, precum şi din Comisia economică, industrii şi servicii, turism şi antreprenoriat şi Comisia pentru energie, infrastructura energetică şi resurse minerale din cadrul Senatului.