Ministrul Apărării, Mihai Fifor: Şedinţa CEx a demonstrat că PSD este cel mai democratic partid din România

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, susţine că şedinţa conducerii PSD de sâmbătă a demonstrat că partidul este cel mai puternic şi mai democratic din România.

În opinia sa, eventualele diferenţe de opinie nu reprezintă fragmentări sau ruperi ale formaţiunii social-democrate, aşa cum afirmă adversarii politici.

"Comitetul Executiv Naţional al PSD a demonstrat încă o dată că Partidul Social Democrat este nu doar cel mai puternic ci şi cel mai democratic partid din România, în care diferenţele de opinie sunt respectate şi ascultate, iar deciziile importante se iau împreună. Oricât de mult s-ar strădui adversarii noştri să lanseze în spaţiul public ideea unei dezbinări prin interpretarea unor diferenţe de opinie drept partizanate care urmăresc să provoace schisme, fragmentări sau ruperi ale PSD, planul lor este din nou dat peste cap", a scris Fifor pe Facebook, potrivit Agerpres.

În PSD, adaugă el, oamenii au opinii pe care le exprimă neîngrădit.

"Cel mai probabil, adversarii noştri au impresia că dacă ei aplică politica pumnului în gură, o astfel de abordare este valabilă pentru toate celelalte forţe politice. Nici vorbă de aşa ceva în PSD. Abordarea noastră este cea a ideilor constructive exprimate liber şi a deciziilor luate prin consens, aşa cum am procedat şi în şedinţa Comitetului Executiv Naţional", arată Fifor.

Potrivit acestuia, în CEx au fost analizate programul de guvernare şi măsurile care trebuie luate, au fost discutate o serie de decizii şi direcţii strategice de acţiune, dând ca exemplu un posibil candidat comun PSD-ALDE la alegerile prezidenţiale.

"România are nevoie de un preşedinte dedicat, care să îndeplinească rolul conferit de Constituţie, care să acţioneze în folosul cetăţenilor, nu să îi dezbine. Partidul Social Democrat guvernează bine, o demonstrează atât cifrele publicate de instituţiile interne cât şi cele publicate de agenţiile de rating internaţionale. Am demonstrat că am luat decizii bune pentru români şi vom continua să luăm, aşa cum am făcut şi până acum: uniţi şi în urma unui dialog constructiv în partid", a mai spus Fifor.

