Liviu Dragnea: ”Am discutat să avem un candidat comun PSD-ALDE la Președinție”

Coaliţia PSD-ALDE va avea un candidat comun la alegerile prezidenţiale, a anunţat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, sâmbătă, după şedinţa CExN al social democraţilor.

Declarațiile liderului PSD:

- A fost o zi lungă cu două evenimente importante pentru noi- Cex și grupurile parlamentare. Am aprobat la Cex un document foarte important, actele normative din această toamnă. Toate acele măsuri sunt derivate din programul de guvernare.

- Am adoptat o măsură la care lucrăm de ceva timp, un program de revitalizare a stațiunilor balneare, este vorba despre un fond care va fi creat și la care vor avea acces autoritățile locale și firmele din domeniu

- Am decis să prelungim existența voucherelor de vacanță cu cel puțin un an. Am discutat și despre măsurile care urmează să fie adoptate în ceea ce privește pesta porcina. Procedurile de despăgubire a gospodăriilor se vor desfășura rapid.

Citește și Reacția lui Ponta, după atacul lui Firea la adresa lui Dragnea și a șefei MAI

- Am mai vorbit despre referendum. Am dat un vot de asumare politică, de susținere a acestui obiectiv și am stabilit data pentru 7 octombrie. Mai trebuie dat votul în Senat.

A fost o solicitare a dnei Firea de demitere a ministrului Carmen Dan, nu vreau să insist. A fost un singur vot pentru.

- S-a spus că vrem să eliminăm avizele din ministere. România nu mai poate sta prizonieră unor funcționari care blochează proiecte. Li s-a cerut miniștrilor să rezolve rapid această problemă

- S-a discutat despre situația protocoalelor. I s-a cerut premierului o OUG pentru anularea protocoalelor și a efectelor acestor protocoale.

- Despre prezidențiale: Le-am spus colegilor că trebuie să avem un candidat comun, nu neapărat să nu fie de la PSD. Am discutat și Cu Tăriceanu. Încep discuțiile în partid.

- Nu am avut niciodată obiectivul de a candida la alegerile prezidențiale. Nu cred că va apărea un motiv care să mă convingă să candidez. Cel mai important este ca Iohannis să nu mai fie președinte. Încă 5 ani cu Iohannis este un dezastru pentru România.

- Despre relația cu Gabriela Firea: Eu nu am primit nicio critică de la Firea în ședința PSD. Acolo s-a votat fără ca eu să merg cu o susținere pentru Carmen Dan. Un vot în unanimitate nu mai poate pune problema că eu o susțin pe Carmen Dan.

- Încerc să o înțeleg pe Firea. Din partea mea, nu o să mă auziți că o să o critic pe Gabi Firea, sper că va trece peste această supărare. După părerea mea e cam mult pentru un prefect să devină subiect de discuție 3 ore în CEx PSD

- Spun foarte clar, Jandarmeria a acționat corect. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar face un protest și 400 de oameni ar merge la Cotroceni și i-ar ruga pe jandarmi ”dați-vă la o parte că vrem să vizităm Palatul Cotroceni”?

- Nu știam că Firea va veni azi cu solicitarea de demitere. Eu nu sunt consilierul lui Carmen Dan și nu stau să-i pregătesc intervențiile din CEx. Am convenit că avem lucruri de făcut. Sper că într-o perioadă rezonabilă vor fi depășite aceste supărări

- Despre amnistie: Eu i-am cerut premierului să discute în guvern, să se consulte cu colegii din guvern să vadă ce acte nromative trebuie adoptate pentru ca zecile, sutele de oameni care au fost condamnați pe bază de proceduri ilegale să nu fie nevoiți să ispășească sau să fie în continuare condamnați. Nu știu care este soluția, amnistie sau altceva. Guvernul trebuie să vină cu ceva. Lucrurile nu pot rămâne așa

- Despre ambasadorul României în SUA, George Maior: Nu s-a discutat despre nemulțumiri legate de ministrul de externe Meleșcanu. Dar s-a discutat ca premierul că îi ceară ministrului să pornească procedura de rechemare în țară a ambasadorului în SUA, George Maior. Cred că ar trebui rechemat pentru că are multe explicații de dat legat de protocoale. Pozițiile pe care le-a avut depășesc statutul unui ambasador.

- Despre scrisoarea lui Giuliani și protocoale: Am văzut că eu aș fi plătit scrisoarea lui Giuliani (...) Eu nu am de unde să știu asta și, vreți să vă spun ceva, nici nu mă interesează. Contează conținutul. Nouă ni se pare normal ca justiția din România să fie penetrată de SRI atâția ani? Vi se pare normal să existe protocol între SRI și Înalta Curte? Am auzit că există proctocol între DNA și TVR. Este foarte grav dacă există un asemenea protocol. Până la urmă o să spună televiziunile private că ”vrem și noi”. Eu cred că toate trebuie declasificate, publicate și anulate, protocoalele și efectele lor. Statul de drept nu înseamnă statul de drepți.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer