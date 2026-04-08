”Adevărul are o singură formă: Europa şi NATO sunt mai slabe fără America. Este un lucru cert. În acelaşi timp, eu mă concentrez, sigur, dincolo de urmărirea acestor declaraţii (ale preşedintelui SUA, Donald Trump - n.r.) şi de analiza asupra potenţialelor consecinţe, mă concentrez mai mult la ce putem influenţa noi direct. Noi nu putem influenţa direct declaraţia preşedintelui Statelor Unite şi nici decizia domniei sale, însă, ce putem noi influenţa direct este respectarea obligaţiilor pe care le avem la nivel NATO: creşterea investiţiilor pentru apărare, creşterea capacităţii de producţie. Dincolo de investiţii pe teritoriul naţional, este extraordinar de sănătos cât mai multe ţări să-şi poată asigura necesarul pe propriul teritoriu, că asta ar însemna că toate ţările vor avea necesarul asigurat pe propriul teritoriu. România a făcut paşi uriaşi în acest sens în ultimele luni, în ultimul an de zile, şi asta se vede”, a declarat, marţi seară, la Digi 24, Radu Miruţă.

El a amintit că România are în derulare 21 de proiecte de înzestrare a armatei, care în urmă cu o jumătate de an nu existau.

”România trebuie să fie în ochii tuturor acea ţară care când spune da, rămâne da, când spune nu, rămâne nu. Este foarte complicat la nivel internaţional atunci când la o discuţie politică spui ceva să-şi pună interlocutorul problema dacă eşti serios atunci când spui acel ceva. Iar România lucrează la asta şi România în ultimii ani a arătat că tot ceea ce şi-a asumat se ţine de asumarea respectivă şi este în interesul în primul rând al României”, a subliniat Miruţă.