Marcel Ciolacu le dă replica funcționarilor care cer mai mult de 10% la salariu: „Domnule, atât se poate în acest moment”

În privinţa majorărilor salariale cu 10% aprobate joi de Guvern, atât se poate în acest moment, a declarat joi seară Marcel Ciolacu, explicând că faptul că "echilibrul macroeconomic este unul foarte fragil".

El a fost întrebat la România TV despre "tentativa de grevă" de la Guvern a angajaţilor din aparatul de lucru al Executivului, pe tema salarizării, transmite Agerpres.

"Am auzit şi eu acum că am ameninţat, nu am ameninţat pe nimeni. Cred că sunt un om de bună-credinţă, ţin la acest lucru. Domne', au fost vreo doi ani de guvernare de dreapta, până să intre PSD la guvernare, când nu s-a dat nicio mărire de pensii, nu s-a respectat legea cu indicele de inflaţie, o singură dată cred că s-a mărit vreo 40 de lei. (...) S-au făcut împrumuturi de am ajuns la un deficit de 9,4%, se împrumutau 100 de lei, se investeau 50 de lei, 50 de lei plecau pe consum. Nu s-a întâmplat nimic. Când am intrat la guvernare, în afară de criza pandemică, de criza energetică (...) nu s-a întâmplat nimic. Am venit la guvernare, s-a respectat legea cu pensiile, s-a dat atunci un one-off, s-au mărit salariile la bugetari", a spus premierul.

Marcel Ciolacu a explicat că a intervenit şi o scădere a nivelului de trai, având în vedere indicele crescut al inflaţiei, dar situaţia s-a schimbat după intrarea PSD la guvernare.

"Normal că a scăzut nivelul de trai, dacă am avut o inflaţie medie de 13,8. Eu am luat inflaţia cu două cifre. (...) Am venit, am mărit, la începutul anului, la bugetari cu 5%, pentru că aşa am construit bugetul. Şi am spus: lăsaţi-ne să avem execuţia pe un trimestru, să vedem ce investiţii sunt de făcut şi să continuăm dialogul. Anul trecut am terminat cu deficitul, din 100 de lei împrumutaţi, 95 de lei au mers pe investiţii, deci am sărit de la 50 de lei, cât făceau guvernările de dreapta, la 95 de lei. Anul acesta, după un trimestru, la 100 de lei împrumutaţi investim 120 de lei, ăsta este ritmul. Statul român nu mai face împrumuturi să susţină consumul, este primul an în istoria României", a arătat Ciolacu.

Acesta a explicat şi cum s-a ajuns la decizia la zi privind majorarea cu 10% a salariilor unor anumite categorii de bugetari.

"Şi acum, am venit cu 5%, după o execuţie şi după o discuţie cu domnul ministru al Finanţelor, am hotărât într-o anvelopă de 1,2 miliarde de lei, având venituri mai mari cu aproape 25 de miliarde de lei, în primele luni faţă de anul trecut, în primul trimestru. Am zis: domne', ne putem permite, astfel încât să acoperim totuşi din inflaţie şi să rămână totuşi o creştere a nivelului de trai, cu toate că am ajuns la o inflaţie cu o singură cifră - e 5,8 parcă şi este în descreştere, lucru evident, să încurajăm, cum e şi normal, fiindcă noi am avut creştere economică în acest moment numai pe investiţii, să fie creştere economică, cum e şi normal, şi pe consum, da. Şi am zis: domne', atât putem noi. Am închis şi cu profesorii, am închis cu Sănătatea, am închis cu Poliţia, am închis cu Armata. Categoric, şi poliţiştii au avut mai multe pretenţii, şi Armata. Am stat de vorbă cu liderii de sindicat. Domnule, atât se poate în acest moment. Echilibrul macroeconomic este unul foarte fragil", a mai declarat Ciolacu.

România trebuie să îşi menţină acest ritm de investiţii în autostrăzi, în spitale, în învăţământ, a adăugat acesta.

Întrebat cum va proceda faţă de nemulţumirile manifestate de angajaţii din aparatul de lucru al Guvernului, premierul a subliniat că, în acest moment, atât poate Executivul privind măririle salariale.

"Am înţeles de la angajaţii din Guvern că nu e suficient cât a propus Guvernul - cinci cu cinci. Au făcut grevă (...). Eu atât pot. Guvernul României atât poate, ca să fie sustenabil, nu poate mai mult. (...) Eu lucrez foarte bine la Guvern. Am zis, domnule, dacă nu vă convine (...) dacă e aşa de rău la Guvernul României, domnule, daţi-vă demisia! N-am ameninţat pe nimeni, am zis: eu atât pot. Eu nu-mi bat joc de România, eu nu arunc România într-un haos", a transmis Ciolacu.

În context, acesta a remarcat şi faptul că revendicările angajaţilor din instituţiile guvernamentale se întâmplă într-un an electoral.

"Acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral, da? Eu nu răspund la şantaj. Să nu mă voteze, domnule! Eu nu pot să mă mai uit în ochii oamenilor de afaceri dacă eu dau tot timpul, fac un pas înapoi la fiecare şantaj, indiferent, la aparatul propriu din Guvernul României", a subliniat Ciolacu.

