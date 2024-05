Ciolacu, despre anchetarea lui Coldea la DNA: Nu-l cunosc pe domnul general, nu judecăm oamenii la televizor

El a răspuns astfel, într-o emisiune, întrebat cum comentează ancheta DNA în cazul fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea.

"Nu, sunt rezervat, nu am comentat niciodată nicio decizie a niciunui magistrat, indiferent dacă vorbim de procurori sau de judecători. (...) Nu-l cunosc pe domnul general Coldea, l-am văzut de maxim două ori în viaţă, nu am avut prilejul. Domnul Coldea a fost şef la SRI parcă pe timpul domnului Băsescu, nu ? (...) Ce-mi doresc, fără să comentez vreo decizie, îmi doresc să nu mai trăim ce am trăit, pentru că întotdeauna trebuie să existe un echilibru. Şi anumite instituţii ale statului român au fost folosite, într-o perioadă, cumva să pară şi să arate alte lucruri decât priorităţile care erau în România", a declarat Marcel Ciolacu.

Despre varianta ca anchetarea lui Florian Coldea să fie o "manevră electorală", liderul PSD a întrebat: "Dar ce, candidează domnul Coldea la ceva? ".

"Sunt multe poveşti şi în Bucureşti şi în spaţiul public. O să aflăm la un moment dat tot adevărul, dar înţeleg că nu pentru acest lucru a fost chemat la DNA domnul Coldea. Haideţi să vedem deciziile magistraţilor, să vedem despre ce e o vorba. Nu judecăm la televizor oamenii", a declarat Ciolacu.

În acelaşi context, el a punctat că din ce observă cu referire la activitatea DNA, lucrurile sunt într-o normalitate.

"Observ o activitate la Direcţia Naţională Anticorupţie, văd că şi la oamenii politici nu s-a ţinut cont de vreo culoare politică, văd premieri că nu mai sunt inculpaţi noaptea şi sunt chemaţi la ore rezonabile. Ştiţi că era acel procedeu de a te lua noaptea ca să fii obosit. Văd că lucrurile sunt într-o normalitate", a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta a punctat şi faptul că partidul USR, care clama lupta anticorupţie, mai are puţin şi este "partidul penalilor".

"Observ că este USR-ul, mai are puţin şi este partidul penalilor. Au scris şi cărţi (...) au câştigat alegeri cu aceste mesaje, acum văd că au pe listă om suspect în miliardul luat de la vaccinuri, primarul de la Băcău, doamna Clotilde. Acum nu mai e nicio problemă, e manevră politică", a declarat Ciolacu.

Pe de altă parte, liderul social-democraţilor a susţinut că în PSD au fost cazuri cu probleme în justiţie, dar au fost rezolvate.

"În PSD au fost anumite cazuri, le-am soluţionat prin excludere sau suspendare din orice funcţie până-şi rezolvă problemele. Fiecare partid decide ce face. La alte partide sunt candidaţi, cu toate că există măsuri luate asupra lor. Fiecare decide şi românul o să pună ştampila cum decide mai bine", a mai declarat Marcel Ciolacu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: