Marcel Ciolacu, către Dan Barna: ”Ia labele de pe Justiție”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis joi vicepremierului Dan Barna să ia "labele de pe Justiţie", adăugând că acesta nu are dreptul să comenteze o decizie a unei instanţe sau a unui magistrat.

"Mă uitam la vicepremierul României, domnul Barna, spunea astăzi că decizia Secţiei Speciale de renumărare a voturilor de la Sectorul 1 (de la alegerile locale - n.r.) este o decizie politică, gargară politică. Mă, tu eşti vicepremierul României, cine îţi dă ţie dreptul să comentezi o decizie a unui procuror, să spui că e gargară politică? Nu ai dreptul când eşti membru al Guvernului, membru în Parlament, să comentezi o decizie a unei instanţe sau a unui magistrat. Această decizie la ce duce? Să aflăm adevărul. Dacă s-a furat sau nu la Sectorul 1. Eu vreau să ştiu adevărul. Cum mai merg eu la vot dacă există o suspiciune că se fură votul? Mai mult, spune, nu contează dacă aflăm că a câştigat PSD şi nu a câştigat USR. Nu contează, că legea nu o mai schimbă pe doamna Clotilde. Cu alte cuvinte, dacă aflăm şi adevărul şi adevărul nu este cel pe care şi-l doresc, rămânem cu un primar impostor. Asta este reforma USR. Când era PSD la guvernare spuneau 'luaţi labele de pe Justiţie'. Îi spun eu acum lui Barna foarte clar: ia labele de pe Justiţie. Ia-l pe Stelian al tău şi lăsaţi magistraţii să îşi vadă de treaba lor", a spus Ciolacu, la Antena 3.

Președintele PSD nu este de acord cu desființarea Secției Speciale

El a adăugat că nu este de acord cu desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

"Eu nu am pus mâna pe telefon să îmi sun preşedinţii de organizaţii să îi întreb ce părere au ei despre această secţie. Am avut întâlniri cu cel puţin 20 de magistraţi, şi judecători şi procurori, şi am înţeles rostul acestei secţii. Mi-aş dori să înţeleagă foarte bine românii, această secţie nu apără oamenii politici, nu are nicio treabă cu cazurile de corupţie ale oamenilor politici. Dacă tu vrei supremaţia legii şi nu dai independenţă magistraţilor, au venit acum şi judecătorii şi procurorii şi au spus - trebuie să rămână secţia - cine îţi dă ţie dreptul, om politic, să vii altfel decât au spus magistraţii? Cine eşti tu, indiferent cum te cheamă?", a mai afirmat Ciolacu.