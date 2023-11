Marcel Ciolacu: ”Am găsit concedii medicale de 6 miliarde lei, în pandemie erau 570 milioane lei”. Datele CNAS îl contrazic

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marţi seară, că a găsit pentru decontare concedii medicale în valoare de 6 miliarde de lei în acest an, deşi în pandemie valoarea acestora a fost de 570 de milioane de lei.

”Undeva lucrurile au scăpat de sub control”, afirmă Ciolacu, precizând că este nevoie de digitalizare în mai multe domenii, inclusiv în sănătate, unde ”oricine poate deconta reţete şi servicii”.

”În acest moment, toată lumea plăteşte CASS. Pe timpul PSD-ului, erau concedii medicale de 820 de milioane. Pe urmă au venit 570 de milioane pe timpul pandemiei.

Anul acesta eu am găsit de plată concedii medicale de 6 miliarde. 6 miliarde de lei. Eu nu am fost în concediu...undeva lucrurile au scăpat de sub control. Înţeleg misiunea grea pe care o are noul şef de la CNAS”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Ce arată datele oficiale ale CNAS

Afirmațiile premierului sunt însă contrazise de datele oficiale ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Astfel, potrivit informațiilor prezentate de CNAS, numărul de certificate de concediu medical a scăzut în 2022 la 8.364.871 lei, față de 8.405.230 lei în 2021.

De asemenea, numărul de zile-prestații suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) a fost mult mai mic în 2022 față de anul anterior, respectiv 40.029.055 zile de concediu plătite anul trecut, față de 45.566.833 zile în 2021.

Premierul a vorbit despre nevoia de digitalizare în domeniul sanitar.

”Cum adică copilul când se naşte nu are card de sănătate (...) Unde se mai întâmplă acest lucru? Oricine poate deconta reţete şi servicii fără să fie digitalizat şi să ai o fişă foarte clară. Aceste lucruri trebuie să înceteze. Avem nevoie de o Românie ordonată”, a adăugat premierul.

