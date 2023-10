Cum a apărut Marcel Ciolacu la aniversarea lui Codin Maticiuc. Mesajul de pe tricoul premierului. VIDEO

Prezent la petrecere, Marcel Ciolacu a purtat un tricou inscripționat cu mesajul „Make Buzău great again”, în ton cu outfiturile purtate de ceilalți invitați.

Mesajul face referire la lansarea filmului de comedie „Miami Bici 2” și este o ironizare a sloganulul de campanie a fostului președinte american Donald Trump - „Make America Great Again”.

Codin Maticiuc și Matei Dima, au purtat tricouri asemănătoare, dar cu mesajul „Make Romania great again”.

Premierul României s-a arătat bucuros de prietenia pe care o are cu Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc: „Ca să susțină filmul, pentru că filmul este foarte mult despre Buzău. Dacă tricourile noastre sumt cu „Make Romania great again”, al lui este cu „Make Buzău great again”.

Marcel Ciolacu: „E ceva cu Buzăul din câte am auzit. Cred că s-a nimerit. Am venit în primul rând să îi spun la mulți ani. Oricum e mult mai tânăr decât mine, la cei 43 de ani pe care îi face. E un om dinamic, are un stil aparte. E un artist, dar are și latura de implicare și de ajutor. El reprezintă o generație, un mod de viață și încearcă să arate și această latură. Sunt bucuros de prietenia cu el”.

Mai mult, premierul Ciolacu apare și în câteva fotografii alături de Codin Maticiuc și de Matei Dima, care recent au anunțat premiera comediei „Miami Bici 2”, o continuare a filmului „Miami Bici”. Premiera filmului va avea loc pe 24 octombrie în cinematografe.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 05-10-2023 20:15