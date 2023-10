Ciolacu, despre limitarea plăților cash la 5.000 de lei: „Dacă nu-mi ajunge, îmi iau soţia cu mine, mai cumpără şi ea”

"Cum vreţi să combat eu evaziunea? (...) E o restricţie în acest moment. Dacă ai cea mai mare evaziune din Europa, te uiţi la televizor şi vreţi un prim-ministru care vine ca o babă să se plângă la dvs.? Aoleu, ce mă fac? (...) Dacă avem cea mai mare evaziune, dacă se fură cu portbagajul, şpagă, cum, spuneţi-mi mie? (...) Ăla pe care l-ai prins îl iei şi-l bagi la puşcărie. Ăla pe care nu l-ai prins spuneţi-mi mie ce face cu banii, dacă el e limitat, cum îşi ia el Ferrari, cu sacoşă? Cum cheltui banii, domnule, din şpagă, dacă tu ai limitat 5.000 lei? Pe lucruri mici", a declarat Marcel Ciolacu.

El a fost întrebat şi despre posibilitatea ca anumiţi români să fie tentaţi să cheltuie într-o ţară vecină banii pe care-i deţin, dându-se exemplu Bulgaria, unde nu există aceleaşi restricţii la plăţile cash.

"În momentul acesta, 70%, dacă nu ai provenienţa banilor, o ia statul. Până acum nu exista acest lucru. Până acum, dacă te prindea cu o sumă de peste 10.000 la vamă, lua 10% din ei, restul îţi dădea banii înapoi. În acest moment, te prind cu mai mult, îţi şi iau 10% şi îţi mai iau şi 70% dacă nu ai să-mi justifici, da? Asta este combatere de evaziune", a explicat Ciolacu, la România TV, conform Agerpres.

Acesta a subliniat că nu o să existe probleme cu plata în bani cash nici la cumpărăturile făcute la piaţă, acuzând o falsă propagandă în acest sens.

"Merg la fiecare tarabă şi cumpăr de 5.000 (de lei - n.r.). Dacă nu-mi ajunge, îmi iau soţia cu mine, mai cumpără şi ea de 5.000, mai vine şi fiul, mai cumpără şi el. Cine interzice cash-ul? Cine intră în casă la om să-l întrebe ce cash are? Treaba lui! Treaba fiecăruia! (...) Au oamenii suficiente probleme. Cât să-i mintă pe Facebook şi pe Tik Tok cu inteligenţă artificială şi cu... Pentru ce? E normal că-i doare. E normal că nu mai ai cum să-ţi cheltui şpaga. E normal că nu mai ai cum să cheltui banii din evaziune. Ei înţeleg, doare. O s-o duc până la capăt. Oamenii vor vedea că nu sunt afectaţi şi nu or să fie probleme. Li se va întoarce în cap toată această propagandă pe care o fac în acest moment. E o minciună grosolană. Domnilor de la AUR o să li se întoarcă ca un bumerang în cap. (...) Oamenii se vor duce în comuna lor, în oraşul lor, la cumpărături şi vor vedea că n-au nicio problemă", a afirmat premierul.

Sursa: Agerpres Etichete: , Dată publicare: 31-10-2023 23:06