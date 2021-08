Lupta pentru putere în PNL. Orban susține că nu-i va ierta pe cei care fac rău partidului, iar Cîțu le cere votul liberalilor

Agerpres

Lupta între Florin Cîțu și Ludovic Orban pentru putere este în plină desfășurare. Mai este mai puțin de o lună până la Congres, iar cei doi politicieni se confruntă pentru șefia PNL.

Premierul Florin Cîţu a adresat duminică un mesaj liberalilor, cerându-le să-i acorde votul la Congres, pentru funcţia de preşedinte al partidului, ceea ce, în opinia sa, echivalează cu un mandat pentru a creşte economia şi a moderniza România, transmite News.ro.

El admite că modul în care s-a desfăşurat campania internă a PNL nu a adus beneficii partidului, dar spune că după Congres liberalii vor putea recupera, cu argumentul: ”Viitorul arată bine dacă facem ceea ce trebuie”.

Cîţu punctează că unii vând iluzii, precizând că nu se referă la contracandidatul său, actualul preşedinte al partidului Ludovic Orban, care trebuie respectat pentru mandatul său, că este nevoie de respect între liberalii, întrucât sunt destui care îi sabotează şi că alţii vând populism, demagogie şi minciună, afirmând că se referă la ”cel mai corupt şi putred partid al României, PSD”.

”Noi, PNL, livrăm, alegem calea matură, drumul corect”, spune el şi conchide: ”Acesta este mandatul pe care vi-l cer pe 25 septembrie: să creştem economia, să modernizăm România! Nimic mai mult, nimic mai puţin”.

„În mai puţin de o lună, suntem chemaţi să ne alegem preşedintele. Din păcate, această campanie a fost una care nu a adus beneficii pentru PNL. Vom putea, însă, după 25 septembrie, să recuperăm. Important este să privim spre viitor. Viitorul arată bine dacă facem ceea ce trebuie”, scrie Cîţu pe Facebook.

El spune că gândul pe care îl are când pleacă în fiecare zi la Guvern este ca România să fie un loc bun pentru toţi cetăţenii, adăugând că liberalii sunt un partid al practicienilor, al celor care fac, care au realizat România Mare, iar acum pot face mare România în Uniunea Europeană, cu valori liberale, cu libertate şi drepturi, cu antreprenori şi creativitate, cu muncă şi seriozitate.

”Unii vând iluzii şi nu mă refer la contracandidatul meu, pe care trebuie să-l respectăm pentru mandatul său. Este nevoie de respect între noi, sunt destui care ne sabotează. Alţii vând populism, demagogie şi minciună. Da, mă refer la cel mai corupt şi putred partid al României, PSD. Noi, PNL, livrăm, alegem calea matură, drumul corect, fără sloganuri, fără gloria momentului, dar cu rezultate! Noi, PNL, facem ca România să meargă mai bine. Aşa a fost mereu, aşa va fi întotdeauna! Acesta este mandatul pe care vi-l cer pe 25 septembrie: să creştem economia, să modernizăm România! Nimic mai mult, nimic mai puţin”, conchide Florin Cîţu.

Orban: Unitatea PNL este fundamentală. Nu îi voi mai ierta pe cei care fac rău partidului



Preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, a declarat duminică, la Călăraşi, că unitatea partidului este fundamentală, baza pe care se poate construi performanţă, însă a menţionat că nu îi va mai ierta pe cei care fac rău PNL, potrivit Agerpres.

"Sunt un democrat convins. Pentru mine, unitatea PNL este fundamentală, unitatea este baza pe care putem construi performanţă. Mulţi dintre cei care mă susţin m-au certat. De ce i-ai mai dat lui cutare o şansă, de ce nu l-ai dat afară pe ăla? De ce, după ce a încercat să-ţi organizeze congres să te schimbe din funcţie, tu te-ai purtat cu el ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat ş.a.m.d. Pentru că menţinerea unităţii partidului presupune anumite decizii care nu sunt neapărat logice sau ţin de fidelitate. Ţin de un anumit concept (...). De multe ori, am întors şi celălalt obraz atunci când mi s-a dat o palmă sau altceva în obraz (...). Nu mă voi dezbăra de acest bun obicei care pleacă din învăţămintele creştine, dar cu o diferenţă, nu îi voi mai ierta pe cei care fac rău PNL. Pentru că nu mi se pare normal ca pe anumite conturi şi pagini de Facebook ale unor colegi care spun că sunt liberali, eu să fiu atacat mai des decât pe o pagină de Facebook a PSD", a afirmat Orban, la şedinţa Colegiului Director Judeţean (CDJ) PNL Călăraşi, în care este prezentată moţiunea de candidatură la preşedinţia partidului.

El a adăugat că a fost, este şi va fi un garant al unităţii partidului, menţionând că şi-a dus campania "echilibrat, constructiv, cu mesaje pozitive'', fără să răspundă la atacuri.

"Nu are nicio legătură cu modul în care m-am comportat eu şi susţinătorii mei. Campania mi-am dus-o echilibrat, constructiv, cu mesaje pozitive. De fiecare dată când am fost confruntat cu atacuri, am preferat să nu răspund. Rareori s-a întâmplat să spun ceva critic despre un coleg de-al meu. Eu sunt omul care a apărat oamenii în cele mai dificile situaţii. Flutur era masacrat pe toată media naţională şi cu toate astea eu i-am luat apărarea, m-am dus alături de el în Suceava, l-am reîntărit, am susţinut proiecte prin care, practic, el a fost ajutat în competiţia electorală din Suceava şi a reuşit să recâştige preşedinţia Consiliului Judeţean. Sigur că m-aş fi bucurat dacă ar fi câştigat şi alegerile parlamentare, numai că alegerile parlamentare se pare că nu au mai reprezentat o prioritate, pentru că, pentru prima oară în Suceava, noi am luat sub media partidului. Unitatea partidului este fundamentală, am fost, sunt şi voi fi un garant al unităţii partidului", a susţinut liderul liberal.

Orban a adăugat că, după alegerile locale, nu "s-a apucat să scoată din pălărie" un candidat sau să-l susţină pe altul, pentru a avea garanţia că îl sprijină în competiţia internă.

"După alegerile locale, când a fost vorba să stabilim o conducere interimară, nu am luat eu decizia, am purtat mai multe discuţii, dar până la urmă v-am sunat pe dumneavoastră, în special pe primar. Am luat decizia în funcţie de ce aţi considerat dumneavoastră la momentul respectiv. Şi în ceea ce priveşte alegerile pentru conducerea organizaţiei judeţene, eu nu m-am apucat să scot din pălărie un candidat sau să-l susţin pe unul că mă place pe mine sau că mă simpatizează pe mine şi că am garanţia că va merge cu mine. Am ţinut cont tot de dumneavoastră şi până la urmă a fost o alegere fără competiţie (...). Important e să menţinem unitatea organizaţiei", a conchis Orban.

Congresul se va desfășura în data de 25 septembrie, la București



Congresul se va desfăşura în data de 25 septembrie la Bucureşti, pe parcursul unei singure zile. Desfăşurarea congresului va fi cu 5.000 de delegaţi, dintre care 493 sunt delegaţi de drept, restul sunt delegaţi aleşi după norma de reprezentare, conform statutului, au stabilit participanţii la Consiliul Naţional.