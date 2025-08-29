Lucian Alba, consilierul din Aiud care poza în model de integritate, avea indemnizația blocată pentru datorii

29-08-2025 | 19:14
consilier

Lucian Alba, consilier local în oraşul Aiud, judeţul Alba, care în luna iulie anunţa că, ”din solidaritate”, renunţă la indemnizaţia de ales local, a omis să spună că are o poprire pe banii donaţi.

Vlad Dobrea

Informaţia a fost făcută publică vineri, de jurnaliştii locali de la Ziarul Unirea, cărora alesul le-a explicat că decizia instanţei de a pune poprire pe indemnizaţia sa a fost instituită eronat şi în scurt timp va fi ridicată oficial.

În 22 iulie, Lucian Alba, consilier local din partea PNL în Consiliul Local al oraşului Aiud, anunţa că, în contextul măsurilor anunţate de premierul Ilie Bolojan şi care vizează reducerea cheltuielilor bugetare, renunţă la indemnizaţia sa de ales local.

”Măsurile lui Bolojan nu sunt populare, dar sunt necesare. Ele înseamnă bani mai bine folosiţi, respect pentru contribuabil şi un mediu mai prietenos pentru antreprenori şi investitori. În acest context, am luat o decizie simplă, dar cu semnificaţie: renunţ la indemnizaţia lunară de consilier. Nu vreau să fiu parte dintr-un sistem care oferă beneficii fără responsabilitate. O fac ca semn de respect pentru cei care muncesc cinstit zi de zi, la fel ca mine, şi pentru că vreau să dau un semnal clar: nu sunt aici pentru beneficii, ci pentru schimbare. Cred în solidaritate. Cred că fiecare gest, oricât de mic, contează. Şi că exemplul personal e cel mai puternic mesaj. România are nevoie de oameni care nu se tem să piardă un privilegiu pentru a câştiga respect”, scria Lucian Alba pe Facebook, mesajul său fiind preluat masiv în mediul online.

Jurnaliştii de la ziarulunirea.ro au descoperit că indemnizaţia la care consilierul susţinea că renunţă este, în realitate, grevată de popriri, iar acest lucru se întâmpla cu mai multe luni înainte de anunţul alesului local.

Conform jurnaliştilor locali, în 25 februarie, Judecătoria Aiud a încuviinţat executarea silită împotriva lui Lucian Alba pentru o datorie de aproximativ 100.000 lei a uneia din firmele pe care le are şi pentru care a garantat personal printr-un contract de fidejusiune.

”Potrivit acestei încheieri de încuviinţare a executării silite, consilierul are poprire pe venituri, ca urmare a unui credit restant contractat de firma sa, Alba Line Spedition SRL pentru care a garantat şi personal. Poprirea, încuviinţată de Judecătoria Aiud şi trimisă Primăriei municipiului Aiud de către un executor judecătoresc din Sibiu, prevede ca o treime din venitul lunar al consilierului local să fie virată direct către Alpha Bank România, până la achitarea unei sume totale de aproape 100.000 lei, reprezentând credit restant, dobânzi şi cheltuieli de executare”, dezvăluie Ziarul Unirea.

Lucian Alba a explicat jurnaliştilor de la această publicaţie că ar fi vorba despre o eroare.

”Poprirea aplicată pe persoana mea fizică a fost instituită eronat şi urmează a fi corectată prin procedurile legale deja în curs. În cel mai scurt timp măsura va fi ridicată oficial. Momentan, doar două treimi vor rămâne în bugetul local”, a afirmat Lucian Alba, conform sursei citate.

Sursa: News.ro

Munca pe platformele online trebuie reglementată în România, în condiţiile în care sunt câteva sute de mii de oameni care lucrează în această zonă, complet dereglementată, afirmă preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin. 

